Berguitta se situait ce dimanche 14 janvier 2018 à 10 heures à 840 kilomètres de La Réunion. La tempête tropicale modérée ne représente pour l'heure aucun danger. Elle devrait passer au plus près de l'île le 18 janvier si l'on s'en tient aux prévisions. Pourtant, des clients se ruent déjà dans les grandes surfaces comme ce dimanche peu avant 11 heures dans une enseigne de grande distribution du Port. Des embouteillages sont observés sur place. Certaines personnes se précipitent pour acheter une vingtaine de bouteilles d'eau. La panique avant même que le futur cyclone tropical n'ait touché notre département.

Ce client que vous pourrez voir dans la vidéo ci-dessous repartait avec deux packs de bouteilles d'eau. Sa femme en prenait un aussi. Dans la grande surface, on constate aussi des chariots remplis de vivre en prévision du passage de Berguitta. D'autres consommateurs préfèrent eux faire demi-tour face à ce début de frénésie.

Berguitta se situait ce dimanche 14 janvier 2018 à 10 heures à 840 kilomètres de La Réunion. La tempête modérée ne représente pour l'heure aucun danger pour l'île. Mais des clients se ruent déjà dans les grandes surfaces comme au Port ce dimanche pic.twitter.com/VFxQ2IVc8r — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 14 janvier 2018

On ne comptait plus non plus les messages répetés plusieurs fois sur certaines radios locales ce dimanche matin. Avec des réflexions tournant en boucle à propos de l'œil du futur cyclone tropical intense qui pourrait "passer à 35 kms de l'île" vendredi prochain. Une échéance encore lointaine.

Météo-France indiquait pourtant qu'il existe une marge d'erreur d'environ 250 kms concernant le passage de l'œil. Les prévisionnistes conseillent en effet de ne pas s'affoler mais de continuer à se tenir au courant de l'évolution du troisième système de la saison cyclonique. L'appel au calme de Météo-France tombait bien car après le nouveau point : le passage au plus près de l'île ne devait plus se faire à 35 kilomètres mais à 130 kms le 18 janvier. Gardez votre calme, on vous dit : afol pa té !

rb/ts/www.ipreunion.com