Météo-France publiait un nouveau point à propos de Berguitta ce dimanche 14 janvier 2018. À 10 heures du matin, la tempête tropicale modérée se situait à 840 kilomètres de La Réunion par les points 18.0 Sud et 63.1 à l'Est-Nord-Est et perdait de la vitesse, passant de 9 km/h à 4 km/h en direction du Nord-Ouest. Le troisième système de la saison cyclonique se renforce toujours. Il pourrait passer à 130 kilomètres de l'île le jeudi 18 janvier au stade de cyclone tropical intense. Sa trajectoire apparaît pour l'heure menaçante.

Pour l'instant, le troisième système après Ava et Irving continue d'évoluer. Selon le bulletin émis, les prévisions évoquent l'influence d’un système mâture évoluant à relative proximité de Maurice et de notre département la semaine prochaine.

Si on suit les prévisions, Beruguitta pourrait devenir cyclone tropical ce lundi et cyclone tropical intense mercredi. Météo-France invite à se tenir régulièrement au courant de l’évolution de la situation. Tout comme les météorologues amateurs d’Actus Météo 974.

Ils consacraient plusieurs posts ce dimanche à l’actualité cyclonique. Si la trajectoire ne change pas, le météore pourrait passer très près de La Réunion jeudi prochain au stade de cyclone tropical intense.

Lire aussi : La tempête tropicale Berguitta baptisée

"À ce stade, s'il n'est pas encore utile de dévaliser les rayons d'eau minérale et de bougies, quelques préparatifs comme un élagage préventif ne peuvent pas faire de mal. La situation est à suivre avec la plus grande attention, mais sans paniquer outre mesure, dans les prochains jours", lancaient-ils. Leurs conseils avisés n'étaient pas suivis avec la ruée dans certains magasins. Comme au Port.

Lire aussi : Déjà la panique dans des grandes surfaces

Voici le post d'Actus Météo 974 publié sur sa page Facebook.







"En l'état actuel, il semble acquis que BERGUITTA va continuer à se rapprocher de Maurice et de La Réunion, tout en s'intensifiant dans de très bonnes conditions environnementales. Le stade de cyclone tropical intense est en ligne de mire (...). À partir de mardi, BERGUITTA pourrait prendre une trajectoire en direction du sud-ouest. Mais, il persiste encore une GRANDE INCERTITUDE sur le timing exact de ce changement de trajectoire. De fait, il est encore difficile de définir la nature exacte de la menace potentielle représentée par le phénomène. Toutefois, il nous semble presque acquis que nos îles vont subir, a minima, une influence indirecte de BERGUITTA (pluie et vent fort)", ajoutaient-ils.

La page Météo Réunion suit aussi de près la tempête tropicale. On peut ainsi lire dans le post publié sur Facebook après le point de 10 heures : "Passage au plus près des côtes réunionnaises le jeudi 18 janvier aux alentours de 10 heures à environ 130 kms au stade de cyclone tropical intense."

Du côté de Météo-France, on rappelle qu'il existe toujours une marge d'erreur de 250 kilomètres concernant l'œil d'un cyclone. Les prévisionnistes invitent à s'informer et à ne pas paniquer.

Regardez la publication de Météo Réunion.

Selon la page Firinga, la page sur les cyclones, les vents en mer sont estimés à 115 km/h. Berguitta passait au plus près des côtes Nord de Rodrigues la nuit dernière à environ 150 kms de l'île. La tempête s'éloignait ce dimanche matin même si l'alerte cyclonique (l'avertissement de classe III) reste en vigueur.

"Les îles sœurs sont positionnées dans le couloir de la trajectoire du météore. L'évolution de la situation est donc à suivre de près pour les habitants des Mascareignes", pouvait-on lire en début de matinée sur la page.





Pour rappel, la dépression s'était transformée en tempête tropicale modérée ce samedi 13 janvier et et se situait à 980 kilomètres de l'île à l'Est-Nord-Est et se déplaçait vers l'Ouest-Sud-Ouest à 11 km par heure. Une alerte de Classe 3 est en vigueur à Rodrigues mais il n'y aucune alerte cyclonique en cours à Maurice et chez nous.

ts/www.ipreunion.com