On ne va pas vous mentir : le temps de ce dimanche 14 janvier 2018 s'annonce très mauvais. Les averses vont continuer. Nous publions ci-après le bulletin de prévisions de Météo-France.

Après une nuit bien arrosée, le temps de ce dimanche matin reste humide sur le département, avec des averses plus régulières dans l'Est. En milieu de matinée des averses se font plus présentes le long des pentes des versants. des reliefs de l'intérieur de l'île. Des débordements locaux se produisent le long du littoral Nord-Ouest.

L'après-midi ne donne guère de chance aux éclaircies. Le temps maussade et humide se maintient. Les températures maximales seront en concordance aux moyennes saisonnières et donc bien en baisse par rapport à la veille. Le vent reste assez fort de secteur Sud-Est avec de fortes rafales pouvant atteindre 80 à 90 km/h sur le parties les plus exposées.

La mer est agitée à forte plus particulièrement sur les zones exposées au vent et à la houle d'alizé.