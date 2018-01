Publié il y a 12 heures / Actualisé il y a 2 heures

"Voilà c'est fini, on va pas s'dire au revoir comme sur le quai d'une gare, j'te dis seulement bonjour et fais gaffe à l'amour..." Ok, c'est bon, on arrête de suite de vous chanter du Jean-Louis Aubert. Même si 2017 s'éloigne progressivement et que 2018 s'installe doucement. La rédaction d'Imaz Press Réunion interroge le célèbre voyant Jean Cérien afin de savoir à quoi va ressembler l'année que nous allons vivre. Reformation de la plateforme de la droite, augmentation de salaire, horaires de travail flexibles... Il vous dit tout.

"Voilà c'est fini, on va pas s'dire au revoir comme sur le quai d'une gare, j'te dis seulement bonjour et fais gaffe à l'amour..." Ok, c'est bon, on arrête de suite de vous chanter du Jean-Louis Aubert. Même si 2017 s'éloigne progressivement et que 2018 s'installe doucement. La rédaction d'Imaz Press Réunion interroge le célèbre voyant Jean Cérien afin de savoir à quoi va ressembler l'année que nous allons vivre. Reformation de la plateforme de la droite, augmentation de salaire, horaires de travail flexibles... Il vous dit tout.