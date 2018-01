Ce dimanche 14 janvier 2018 va se dérouler de 9 heures à 12 heures le nettoyage d'une petite plage située près du port Ouest dans la ville du Port. Objectif : ramasser les débris du Thandeka. Ce voilier Mauricien échouait le lundi 8 janvier dans les rochers près de la darse. Son équipage organise cette opération et reçoit le renfort de l'expédition Défi Plastik. Ses volontaires réalisaient une traversée entre l'île Sainte-Marie et La Réunion afin de sensibiliser aux dangers de la pollution des déchets plastiques dans l'océan Indien. Une grue de dragage retirait de l'eau l'épave du bateau ce vendredi 12 janvier. Nous publions ci-après le communiqué de présentation de l'événement. (Photo d'archives)



Comme vous le savez, le naufrage du voilier THANDEKA a eu lieu lundi dernier à l'entrée du Port Ouest de la Pointe des Galets et n'a bien heureusement fait aucun blessé grave. À cause des conditions météorologiques dégradées, ce voilier de 17 mètres est resté plusieurs jours échoué à l'entrée du Port. Il a été éventré puis broyé par la houle. Une mini pollution a donc eu lieu sur cette petite plage située à la sortie du Port Ouest.

Cette petite plage est jonchée de débris de tous types et plus particulièrement de plastique et de mousse polyuréthane. L’équipage du voilier a décidé d’organiser un nettoyage de la plage ce dimanche 14 janvier le matin entre 9h à 12h afin de ne pas polluer d'avantage notre océan. Les Expéditions Défi Plastik ont décidé de se montrer solidaires et de venir préter main forte à ces rescapés afin de les aider à ramasser les débris qui ont été rejettés sur la plage !

Venez équipés de gants de protection, de chapeaux, de sac à gravats et de votre crème solaire. Il est prévu un temps nuageux mais pour l'instant pas de pluie !