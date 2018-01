Avec la forte tempête tropicale : à quel temps vous attendre ce lundi 15 janvier 2018 ? Météo-France vous donne la réponse. Nous publions ci-après l'intégralité du bulletin de prévisions.

Même type de temps que la veille. Le vent demeure le principal acteur de cet journée. Le flux de Sud-Est reste fort, avec toujours des rafales de l'ordre de 70 à 80 km/h, entre Saint-Joseph et Saint-Leu et entre Sainte-Rose et et Saint-Denis. Par moments quelques bourrasques pourront même entrer ponctuellement sur les plages de l'ouest.

Le relief reste également concerné par ce vent fort avec des rafales proche de 90 km/h sur le relief exposé. comme par exemple sur le Volcan. Côté couleur du ciel, même scénario que la veille, poussés par le vent de Sud-Est, les nuages restent accrochés sur les flancs volcan avec de précipitations tenaces, cette grisaille déborde de temps à autres vers Saint-Pierre voire Saint-Louis ou vers Sainte-Rose.

Plus au Nord, les nuages devraient se montrer moins nombreux avec de belles éclaircies. Au fil de l'après-midi, les débordement nuageux s'opèrent en direction de l'ouest entre Saint-Paul et la Grande Chaloupe où quelques averses sont possibles, mais a priori rien de bien méchant. Sur le Sud et au pied du volcan les nuages restent bloqués.

La mer est forte à très forte sur les côtes exposées au vent : de la Pointe au Sel à Champ Borne et agitée à forte ailleurs. Houle de secteur Est voisine de 2.5m