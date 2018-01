En raison des prévisions météorologiques annoncées pour les prochains jours dues à l'approche du Cyclone Tropical Berguitta, prévoyant une forte dégradation du temps sur l'île de La Réunion, la compagnie Air Austral fait le choix de procéder par anticipation à la modification de son programme des vols pour les journées des 17 et 18 janvier 2018. Nous publions les modifications de ce programme ci-dessous.

Pour la journée du mercredi 17 janvier 2018

Pour les vols au départ de la Réunion

A DESTINATION DE L’ILE MAURICE

Saint Denis > Maurice :

- Le vol UU102 du mercredi 17 janvier 2018 à destination de Maurice prévu à 07h05 heure locale est annulé

Les passagers sont avancés sur le vol UU122 du mardi 16 janvier 2018 prévu à 19h20 heure locale.

- Le vol UU104 du mercredi 17 janvier 2018 à destination de Maurice prévu à 10h35 heure locale est annulé

Les passagers sont avancés sur le vol UU122 du mardi 16 janvier 2018 prévu à 19h20 heure locale.

- Le vol UU108 du mercredi 17 janvier 2018 à destination de Maurice prévu à 16h05 heure locale est annulé

Les passagers sont avancés sur le vol UU126 du mardi 16 janvier 2018 prévu à 19h45 heure locale.

A DESTINATION DE PARIS CDG

- Le vol UU975 du mercredi 17 janvier 2018 à destination de Paris prévu initialement à 21h00 heure locale est avancé

Le départ est programmé à 11h20 heure locale.

A DESTINATION DE MADAGASCAR

Saint Denis > Antananarivo :

- Le vol UU611 du mercredi 17 janvier 2018 à destination d’Antananarivo prévu initialement à 16h10 heure locale est avancé

Le départ est programmé à 12h50 heure locale.

A DESTINATION DE BANGKOK

- Le vol UU887 du mercredi 17 janvier 2018 à destination de Bangkok prévu initialement à 22h15 heure locale est avancé

Le départ est programmé à 17h45 heure locale.

A DESTINATION DE JOHANNESBURG

- Le vol UU341 du mercredi 17 janvier 2018 à destination de Johannesburg prévu initialement à 10h40 heure locale est avancé

Le départ est programmé à 08h30 heure locale.

A DESTINATION DE MAYOTTE

- Le vol UU274 du mercredi 17 janvier 2018 à destination de Mayotte prévu initialement à 10h30 heure locale est avancé

Le départ est programmé à 10h15 heure locale.

Pour les vols au départ de l’île Maurice :

Maurice > Saint Denis :

- Le vol UU103 du mercredi 17 janvier 2018 à destination de Saint Denis prévu à 08h30 heure locale est annulé

Les passagers sont avancés sur le vol UU121 du mardi 16 janvier 2018 prévu à 17h05 heure locale.

- Le vol UU107 du mercredi 17 janvier 2018 à destination de Saint Denis prévu à 18h15 heure locale est annulé

Les passagers sont avancés sur le vol UU121 du mardi 16 janvier 2018 prévu à 17h05 heure locale.

- Le vol UU109 du mercredi 17 janvier 2018 à destination de Saint Denis prévu à 18h20 heure locale est annulé

Une partie des passagers est avancée sur le vol UU127 du mardi 16 janvier 2018 prévu à 21h15 heure locale.

L’autre partie des passagers est avancée sur le vol UU123 du mardi 16 janvier 2018 prévu à 21h25 heure locale

Pour les vols au départ de Paris CDG

- Le vol UU974 du mercredi 17 janvier 2018 au départ de Paris CDG prévu initialement à 19h30 heure locale est annulé

Les passagers seront reportés le jeudi 18 janvier 2018 dans la soirée. L’horaire définitif sera communiqué ultérieurement.

· Pour les vols au départ de Chennaï :

- Le vol UU738 du mercredi 17 janvier 2018 au départ de Chennaï prévu initialement à 08h20 heure locale est avancé

Le départ est programmé à 07h20 heure locale.

· Pour les vols au départ de Madagascar :

Antananarivo > Saint Denis :

- Le vol UU612 du mercredi 17 janvier 2018 au départ d’Antananarivo prévu initialement à 17h50 heure locale est avancé

Le départ est programmé à 14h30 heure locale.

· Pour les vols au départ de Johannesburg :

- Le vol UU342 du mercredi 17 janvier 2018 au départ de Johannesburg prévu initialement à 14h45 heure locale est avancé

Le départ est programmé à 11h30 heure locale.

· Pour les vols au départ de Mayotte :

- Le vol UU275 du mercredi 17 janvier 2018 au départ de Mayotte prévu initialement à 15h15 heure locale est avancé

Le départ est programmé à 13h15 heure locale.

Pour la journée du jeudi 18 janvier 2018

· Pour les vols au départ de la Réunion

A DESTINATION DE PARIS CDG

- Le vol UU975 du jeudi 18 janvier 2018 à destination de Paris prévu initialement à 21h00 heure locale est annulé

Les passagers sont avancés sur le vol UU9971 du mercredi 17 janvier 2018 prévu à 13h00 heure locale.

A DESTINATION DE MADAGASCAR

Saint Denis > Nosy Be :

- Le vol UU203 du jeudi 18 janvier 2018 à destination de Nosy Be prévu initialement à 10h15 heure locale est annulé

Les passagers sont avancés sur le vol UU203 du mercredi 17 janvier 2018 prévu à 17h50 heure locale.

Saint Denis > Tamatave :

- Le vol UU555 du jeudi 18 janvier 2018 à destination de Tamatave prévu initialement à 10h30 heure locale est annulé

Les passagers sont avancés sur le vol UU555 du mercredi 17 janvier 2018 prévu à 07h15 heure locale.

Saint Denis > Antananarivo :

- Le vol UU611 du jeudi 18 janvier 2018 à destination d’Antananarivo prévu initialement à 16h20 heure locale est annulé

Les passagers sont avancés sur le vol UU6611 du mercredi 17 janvier 2018 prévu à 12h45 heure locale.

· Pour les vols au départ de l’île Maurice

Maurice > Pierrefonds :

- Le vol UU119 du jeudi 18 janvier 2018 à destination de Pierrefonds prévu à 12h05 heure locale est annulé.

Les passagers sont avancés sur le vol UU107 du mardi 16 janvier 2018 prévu à 18h15 heure locale pour une arrivée à Saint Denis de La Réunion à 19h00. Un acheminement par voie terrestre est prévu au départ de l’Aéroport de Saint Denis pour rejoindre l’Aéroport de Pierrefonds.

· Pour les vols au départ de Madagascar

Tamatave > Saint Denis :

- Le vol UU556 du jeudi 18 janvier 2018 au départ de Tamatave prévu initialement à 12h20 heure locale est annulé

Les passagers sont avancés sur le vol UU556 du mercredi 17 janvier 2018 prévu à 08h50 heure locale.

Antananarivo > Saint Denis :

- Le vol UU612 du jeudi 18 janvier 2018 au départ d’Antananarivo prévu initialement à 18h35 heure locale est annulé

Les passagers sont avancés sur le vol UU6612 du mercredi 17 janvier 2018 prévu à 15h00 heure locale.

La compagnie reste mobilisée et informera régulièrement sa clientèle de toute nouvelle évolution. Si les conséquences exactes du cyclone sur l’île et le programme des vols ne sont pas encore figées, les différents scénarios d’évolution de BERGUITTA sont à l’étude et la compagnie suit la situation en temps réel. Son centre de contrôle opérationnel reste actif et assure une veille permanente