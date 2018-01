À l'approche du cyclone Berguitta, XL Airways a annoncé une modification de son programme de vols. Certains sont reportés et d'autres avancés. Nous publions le communiqué de la compagnie ci-dessous.

En prévision du passage du cyclone Berguitta, XL Airways adapte son programme de vols comme suit :

> Vols du mardi 16 janvier 2018 :

Les vols SE1251 (La Réunion – Marseille – Paris CDG) et SE1250 (Paris CDG – Toulouse – La Réunion) sont prévus à l’heure.

Les horaires d’ouverture et de fermeture de l’enregistrement restent inchangés.

> Vols de mercredi 17 janvier 2018 :

Vol SE1351 La Réunion - Toulouse - Paris CDG

Ce vol est avancé . Nouveau départ programmé : 15h05 (heure de la Réunion).

Ouverture de l’enregistrement à 12h00, fermeture à 14h00.

Arrivé prévue à Toulouse : 23h55. Arrivée prévue à Paris CDG : 02h25 le 18 janvier 2018.

Vol SE1350 Paris CDG - Lyon - La Réunion

Ce vol est reporté à une date indéterminée en fonction de la météo et des conditions opérationnelles de l'aéroport de Saint-Denis Gillot.

Les passagers concernés sont actuellement contactés par SMS et email et il leur est demandé de ne pas se rendre à l’aéroport avant d’y avoir été invités.

> Vol du jeudi 18 janvier 2018 :

Vol SE1451 La Réunion - Lyon - Paris CDG

Ce vol est reporté à une date indéterminée en fonction de la météo et des conditions opérationnelles de l'aéroport de Saint-Denis Gillot.

Les passagers concernés sont actuellement contactés par SMS et email et il leur est demandé de ne pas se rendre à l’aéroport avant d’y avoir été invités. > Mesures commerciales :

Des mesures commerciales exceptionnelles sont en vigueur pour les passagers des vols SE1351, SE1350 et SE1451, quelles que soient les conditions initiales de leur billet. Les passagers souhaitant reporter leur voyage peuvent le faire sans frais pour un départ jusqu’au 16 février 2018. Ceux souhaitant y renoncer peuvent demander le remboursement sans frais de leur billet. Ces opérations peuvent être effectuées auprès du call center de la compagnie au 0 892 692 123 ou au +33 351 86 00 22 depuis La Réunion ou l'étranger.

XL Airways est en contact permanent avec les autorités pour suivre l’évolution du cyclone et tient son site XL.com à jour avec les dernières informations. Les passagers sont invités à consulter régulièrement la page dédiée au cyclone, seules les informations y étant publiées et celles communiquées par la compagnie étant actualisées. Les sites des aéroports de Paris et de La Réunion peuvent ne pas refléter les dernières modifications du programme de vol.