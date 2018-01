Actualité météorologique oblige, les centres aérés ferment compte tenu de l'approche du cyclone Berguitta. Retrouvez ci-après la listes des communes qui ont d'ores et déjà annoncé la fermeture des centres aérés concernés.

Saint-Paul

En raison de l’approche du météore Berguitta, la mairie de Saint-Paul informe la population que les centres de loisirs n’accueilleront pas les enfants demain, mercredi 17 janvier.



Saint-Leu

En raison des conditions météorologiques, la Ville de Saint-Leu vous informe que tous les centres aérés de la commune seront fermés à compter de demain mercredi 17 janvier, et ce jusqu’à nouvel ordre. Il est demandé aux parents de prendre leurs dispositions.

Saint-André

En raison de l’approche du cyclone tropical Berguitta, la ville de Saint-André informe les administrés de la fermeture des centres de vacances ACM et OVV à compter du mercredi 17 janvier et cela jusqu’à nouvel ordre.

Le Port

En raison de la pré-alerte cyclonique et à l’approche du cyclone Berguitta, la commune du Port informe la population que toutes les sorties prévues ce mardi 16 janvier, dans le cadre de " Vakans dann’ Port " sont annulées. Les centres aérés de la ville seront fermés à compter du passage en alerte orange.



Tampon

Tous les centres aérés et sports vacances sont ouverts aux enfants depuis ce mardi matin, 16 janvier. Les parents devront rester

vigilants en cas d’alerte orange dans la journée. Il a tout de même été décidé que tous les centres aérés et sports vacances seront fermés demain, mercredi 17 janvier, à l’issue des activités.

Les Avirons



Le Maire informe les parents dont les enfants sont inscrits aux centres aérés (Maternelle et primaire) qu'en raison du cyclone qui nous menace, les centres aérés seront fermés à partir de mardi soir. et n'accueilleront plus les enfants à compter de mercredi 17 janvier.

Bras-Panon La municipalité informe que les centres aérés de Bras-Panon seront fermés à partir de demain, mercredi 17 janvier et reprendront le lundi 22 janvier aux horaires habituels.

Saint-Benoît



En raison de l’approche du cyclone Berguitta, le maire de la commune de Saint-Benoît informe les parents que les centres aérés et crèches seront fermés du mercredi 17 au vendredi 19 janvier inclus. Sauf événement imprévu, l’accueil des enfants pourra reprendre normalement le lundi 22 janvier.