En raison des conditions météorologiques fortement dégradées sur l'île Maurice dues à l'approche du Cyclone Tropical Intense Berguitta, l'aéroport prévoit une fermeture de ses portes ce mercredi 17 janvier 2018 à 07 heures. Cette fermeture impacte directement les vols d'Air Austral sur la route Réunion/Maurice. La compagnie a d'ores et déjà procédé aux premières adaptations de son programme des vols pour la journée des 17 et 18 janvier 2018. Nous publions les modifications de ce programme ci-dessous. (Photo archives)

Pour la journée du mercredi 17 janvier 2018

Pour les vols au départ de la Réunion à destination de l’île Maurice :

Saint Denis > Maurice :

Le vol UU102 du mercredi 17 janvier 2018 à destination de Maurice prévu à 07h05 heure locale est annulé

Les passagers sont avancés sur le vol UU122 du mardi 16 janvier 2018 prévu à 19h20 heure locale.

Le vol UU104 du mercredi 17 janvier 2018 à destination de Maurice prévu à 10h35 heure locale est annulé

Les passagers sont avancés sur le vol UU122 du mardi 16 janvier 2018 prévu à 19h20 heure locale.

Le vol UU108 du mercredi 17 janvier 2018 à destination de Maurice prévu à 16h05 heure locale est annulé

Les passagers sont avancés sur le vol UU126 du mardi 16 janvier 2018 prévu à 19h45 heure locale.

Le vol UU 130 du mercredi 17 janvier 2018 à destination de Maurice prévu à 21h35 heure locale est annulé

Les passagers sont avancés sur le vol UU128 du mardi 16 janvier 2018 prévu à 11h50 heure locale.

Pierrefonds > Maurice :

Le vol UU 118 du mercredi 17 janvier 2018 à destination de Maurice prévu à 13h35 heure locale est annulé.

Les passagers sont avancés sur le vol UU128 du mardi 16 janvier 2018, départ prévu de Saint Denis à 11h50 heure locale. Un acheminement par voie terrestre est prévu au départ de l’Aéroport de Pierrefonds à 07h30 pour rejoindre l’Aéroport de Saint Denis de La Réunion.

- Le vol UU116 du mercredi 17 janvier 2018 à destination de Maurice prévu à 16h40 heure locale est annulé

Les passagers sont avancés sur le vol UU128 du mardi 16 janvier 2018, départ prévu de Saint Denis à 11h50 heure locale. Un acheminement par voie terrestre est prévu au départ de l’Aéroport de Pierrefonds à 07h30 pour rejoindre l’Aéroport de Saint Denis de La Réunion.

Pour les vols à l’arrivée à La Réunion en provenance de l’île Maurice :

Maurice > Saint Denis :

Le vol UU103 du mercredi 17 janvier 2018 à destination de Saint Denis prévu à 08h30 heure locale est annulé

Les passagers sont avancés sur le vol UU121 du mardi 16 janvier 2018 prévu à 17h05 heure locale.

Le vol UU107 du mercredi 17 janvier 2018 à destination de Saint Denis prévu à 18h15 heure locale est annulé

Les passagers sont avancés sur le vol UU121 du mardi 16 janvier 2018 prévu à 17h05 heure locale.

Le vol UU109 du mercredi 17 janvier 2018 à destination de Saint Denis prévu à 18h20 heure locale est annulé

Une partie des passagers est avancée sur le vol UU127 du mardi 16 janvier 2018 prévu à 21h15 heure locale.

L’autre partie des passagers est avancée sur le vol UU123 du mardi 16 janvier 2018 prévu à 21h25 heure locale

Le vol UU 131 du mercredi 17 janvier 2018 à destination de Saint Denis prévu à 22h55 heure locale est annulé

Les passagers sont reportés sur le vol UU129 du mardi 16 janvier 2018 prévu à 13h40 heure locale pour une arrivée à Saint Denis de La Réunion à 14h25.

Maurice > Pierrefonds :

Le vol UU 119 du mercredi 17 janvier 2018 à destination de Pierrefonds prévu à 12h00 heure locale est annulé.

Les passagers sont avancés sur le vol UU129 du mardi 16 janvier 2018 prévu à 13h40 heure locale pour une arrivée à Saint Denis de La Réunion à 14h25. Un acheminement par voie terrestre est prévu au départ de l’Aéroport de Saint Denis pour rejoindre l’Aéroport de Pierrefonds.

- Le vol UU117 du mercredi 17 janvier 2018 à destination de Pierrefonds prévu à 15h10 heure locale est annulé

Les passagers sont avancés sur le vol UU129 du mardi 16 janvier 2018 prévu à 13h40 heure locale pour une arrivée à Saint Denis de La Réunion à 14h25. Un acheminement par voie terrestre est prévu au départ de l’Aéroport de Saint Denis pour rejoindre l’Aéroport de Pierrefonds.

Pour la journée du jeudi 18 janvier 2018

Pour les vols à l’arrivée à La Réunion en provenance de l’île Maurice :

Maurice > Pierrefonds :

Le vol UU119 du jeudi 18 janvier 2018 à destination de Pierrefonds prévu à 12h05 heure locale est annulé.

Les passagers sont avancés sur le vol UU107 du mardi 16 janvier 2018 prévu à 18h15 heure locale pour une arrivée à Saint Denis de La Réunion à 19h00. Un acheminement par voie terrestre est prévu au départ de l’Aéroport de Saint Denis pour rejoindre l’Aéroport de Pierrefonds.

La compagnie reste mobilisée et informera régulièrement sa clientèle de toute nouvelle évolution. Si les conséquences exactes du cyclone sur l’île et le programme des vols ne sont pas encore figées, les différents scénarios d’évolution de BERGUITTA sont à l’étude et la compagnie suit la situation en temps réel. Son centre de contrôle opérationnel reste actif et assure une veille permanente

Aucun autre ajustement à cette heure n’est à noter. Dans tous les cas, il est recommandé avant de se rendre à l’aéroport de vérifier les informations sur les vols opérés, disponibles sur www.air-austral.com

La compagnie Air Austral assure à sa clientèle que tout sera mis en œuvre afin de limiter au maximum l’impact de ce cyclone sur le programme de ses vols. Les passagers impactés se verront proposés une alternative de voyage et seront contactés individuellement par les équipes d’Air Austral.