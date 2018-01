Depuis ce lundi 15 janvier 2018 à midi, La Réunion est placée en pré-alerte cyclonique. La faute au système Berguitta : le cyclone tropical se déplace vers nos côtes. À 13 heures ce mardi 16 janvier 2018, il se situait à 665 kilomètres à l'est-nord-est de La Réunion et se déplaçait à une vitesse de 7 km/h vers l'ouest. La préfecture a souligné l'importance de prendre ses précautions, compte tenu de la "menace potentielle" pour l'île dans les jours à venir. Une première dégradation du temps est attendue pour ce mercredi. Le temps devrait rester encore clément ce mardi avec un ciel ensoleillé sur une majeure partie de l'île.

• 15h10 - Si Berguitta maintient sa trajectoire, Maurice pourrait passer en alerte 3 ce mercredi 17 janvier à 4 heures, relate le site d'information Defimedia, faisant suite à un comité de crise présidé cet après-midi par le ministre Etienne Sinatambou.

• 14h30 - Dans un communiqué, la préfecture rappelle que la pré-alerte cyclonique est toujours en vigueur. "Les conditions météorologiques vont se dégrader dans les prochaines heures et ce dès la nuit de mardi 16 à mercredi 17 janvier."

Par ailleurs, au vu des prévisions météorologiques, certaines compagnies aériennes ont modifié leurs plans de vol. Si vous devez voyager dans les heures et jours à venir, contactez votre compagnie aérienne. L’évolution des conditions météorologiques conduit également le préfet à recommander la plus grande prudence aux automobilistes sur l'ensemble du réseau routier qui devrait être impacté par de fortes pluies dans les heures à venir

• 14h00 - Une vigilance forte houle prendra effet dès 20 heures ce soir. Tous les détails sont à retrouver par ici.

• 13h00 - Berguitta se situe à 665 kilomètres à l'est-nord-est de l'île. Le cyclone tropical, qui se positionne par les points 18.1 Sud et 61.3 Est se déplace vers l'ouest à une vitesse de 7 km/h. Les vents qu'il génère soufflent à 2150 km/h en moyenne près du centre du phénomène. Les rafales peuvent atteindre 200 km/h.

Le cyclone #Berguitta a un peu faibli ces dernières heures. Il est situé à moins de 600 km des côtes mauriciennes et fait route vers l'ouest/sud-ouest. #LaReunion toujours en pré-alerte cyclonique et alerte forte houle dans l'est. Image sat Modis/Terra. pic.twitter.com/4xx6KK73pW — Keraunos (@KeraunosObs) 16 janvier 2018

• 11h50 - L'aéroport de Maurice devrait fermer ses portes ce mercredi à 7 heures. Le nouveau programme des vols d'Air Austral est à retrouver par ici.

• 10h20 - Berguitta se situe à 680 kilomètres à l'est-nord-est de l'île. Il a baissé en intensité pour redevenir cyclone tropical. Le système, qui se positionne par les points 18.1 Sud et 61.5 Est se déplace vers l'ouest à une vitesse de 11 km/h.

Un passage au sud-ouest de La Réunion est envisagé dans la journée de ce jeudi.

• 8h22 - Depuis 4 heures ce mardi, l'île Maurice est placée en alerte cyclonique de classe 2. Le système de Maurice comporte quatre niveaux d'alerte. "Le cyclone tropical Berguitta se deplace maintenant vers l’ouest-sud-ouest (..). Sur cette trajectoire, le cyclone tropical intense Berguitta s’approche de Maurice et représente une menace directe pour l’île" indique la Météo de Maurice dans un communiqué. Ce mardi matin, le temps est plutôt beau avec un ciel relativement dégagé. Le cyclone devrait passer au plus près de l'île voisine dans la journée de mercredi.

• 7h16 - Berguitta genère des vents soufflant à 185 km/h en moyenne et à 230 km/h en rafales. Météo France prévoit une mer très forte à grosse localement dès merdredi matin. Les déferlantes atteindront 5 à 6 mètres. La houle devrait encore grossir dans la nuit de mercredi à jeudi. Des vagues de 8 à 10 mètres sont attendues.

• 7h00- Le système, toujours cyclone tropical intense, se situe à 700 kilomètres à l'est-nord-est de La Réunion, par les points 18.1 Sud et 61.7 Est. Il continue son rapprochement en se déplaçant à une vitesse de 9 km/h vers l'ouest.

• 4h00- Le cyclone tropical intense Berguitta se trouve à 715 kilomètres à l'est-nord-est de La Réunion. Il se situe par les points 18.2 Sud et 61.9 Est. Le système se déplace vers l'ouest à une vitesse de 13 km/h avec une pression estimée à son centre de 940 HPA. Selon les dernières prévisions de trajectoire établies à Météo France, il pourrait passer sur l'île dans la journée de ce jeudi.

- Ce que l'on sait -

Berguitta est passé au stade de cyclone tropical intense dans l'après-midi de ce lundi. À 22 heures, il se situait à 780 kilomètres à l'est-nord-est de La Réunion, par les points 18.2 Sud et 62.6 Est. La pression estimée à son centre est de 940 HPA et son déplacement se fait vers l'ouest-sud-ouest à une vitesse de 7 km/h.

Selon Météo France, le système devrait passer au plus près des côtes réunionnaises ce jeudi. Le relief devrait être très fortement impacté par les fortes pluies, notamment la région de la Plaine des Palmistes, a indiqué le chef prévisionniste Jacques Écormier ce lundi. Cependant, au vu des prévisions, l'île ne devrait être sous l'influence du cyclone que peu de temps.

"La dégradation du temps est attendue pour mercredi, avec un début de renforcement des vents et l'arrivée des premières bandes pluvieuses périphériques" précise Météo France dans un communiqué diffusé ce lundi. Les rafales de vent pourront dépasser les 100 km/h en journée. Une dégradation plus importante des conditions météorologiques pourrait ensuite intervenir dans la nuit de mercredi à jeudi, plus particulièrement ce jeudi matin, "en fonction de la trajectoire finale effectivement suivie par Berguitta".

Ce mardi, La Réunion demeure encore en dehors de la zone d'influence directe du phénomène. Le temps devrait donc rester clément sur la majeure partie de l'île, à l'exception de la zone s'étendant de Sainte-Rose à Saint-Pierre où les nuages seront de sortie. Des pluies faibles, mais persistantes, sont prévues, notamment sur le sud sauvage. Sur le reste de l'île, le ciel devrait demeurer bien ensoleillé. Les rafales de vent pourront tout de même dépasser les 80 km/h sur le littoral. La mer sera également mauvaise avec une houl d'est-sud-est déferlant sur la façade est du département.

Lire aussi - Berguitta se rapproche légèrement de l'île

Par mesure de sécurité, le préfet a déclenché la pré-alerte cyclonique, le premier niveau du dispositif Orsec. Il est recommandé de se tenir régulièrement au courant de l'évolution du phénomène. L'arrivée du système perturbe plusieurs domaines, comme celui des compagnies aériennes : Air Austral a modifié ses vols entre La Réunion et l'île Maurice.

Les équipes d'EDF sont également mobilisées pour parer au mieux les difficultés liées à l'électricité. L’organisation de crise prévoit ainsi la mobilisation de moyens humains importants et un lien direct avec la cellule de crise de la Préfecture et les Mairies. Pour rappel, il ne faut en aucune manière s’approcher d’un câble tombé à terre, en raison des risques d’électrocution.

