Pour ce mardi 16 janvier 2018, la journée sera dominée par un soleil radieux sur une majeure partie de l'île avec des vents qui se font de plus en plus forts à l'approche de Berguitta. Nous publions ci-après le bulletin complet de Météo-France :

Les jours se suivent et se ressemblent, le phénomène marquant reste le vent fort, en attendant Berguitta.

Le vent demeure le principal acteur de cette journée. Le flux de Sud-Est est fort, avec de fortes rafales de l'ordre de 70 à 80 km/h, localement 90 km/h, entre Saint-Joseph et Saint Gilles et entre Sainte-Rose et Saint-Denis.

Le relief est lui aussi concerné par ce vent fort avec des rafales de 90/95 km/h sur les reliefs exposés. Les entrées maritimes de la nuit ont concerné surtout le Sud-Est et le Sud-Ouest de l'île avec des précipitations durables mais restant faibles.

Pour cette journée, côté ciel, les nuages poussés par le vent restent accrochés sur les flancs du volcan, et remontent le long du littoral et des pentes jusqu'à Saint-Leu en arrosant le Tampon, avec des précipitations assez régulières mais toujours faibles.

Plus au Nord, le soleil est encore bien présent avec tout de même des nuages dans les hauts du Nord-Ouest avec quelques petites ondées le long des pentes de La Possession. Au cours de l'après-midi, les débordements nuageux sont possibles le long de la Route du Littoral.

La mer est forte à localement très forte sur les côtes exposées au vent; de la Pointe des Aigrettes à Sainte-Marie en passant par le Sud-Sauvage et agitée sur la zone du Port.

La houle modérée de secteur Est est voisine de 3m à 3.5m en fin de journée.



www.ipreunion.com