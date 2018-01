Ce mardi 16 janvier 2018, une vigilance forte houle prendra effet à partir de 20 heures. Les zones concernées sont le Sud, le Sud-Est et l'Est. Des vagues de 4 à 8 mètres sont attendues. Nous publions le communiqué de Météo France à ce sujet ci-dessous.

La houle d'Est-Sud-Est est déjà présente sur le littoral réunionnais et voisine de 3 mètres. Au cours des prochaines heures, cette houle s'amplifie pour atteindre 3m50 en soirée et 4m Mercredi. Les zones concernées sont les zones Sud, Sud-Est et Est.

Les hauteurs de vagues indiquées sont des valeurs moyennes, les vagues les plus hautes pouvant atteindre deux fois ces valeurs.