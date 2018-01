Voici les titres développés ce mercredi 17 janvier 2018 :



- Berguitta fait route vers La Réunion. A 4h Le cyclone était à 545 km des côtes réunionnaises

- [PHOTOS/VIDÉOS] Berguitta menace de nombreux logements insalubres - Le témoignage d'une mère de famille désespérée avec son enfant handicapé

- Les ports se préparent à l'arrivée de Berguitta : le calme avant le cyclone

- Pour Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo-France - Berguitta, une menace "semblable à Bejisa en 2014"

- Mais au fait, comment on dit en créole : "parler mal, dire des paroles blessantes"

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : le temps se dégrade nettement

Berguitta fait route vers La Réunion. A 4h Le cyclone était à 545 km des côtes réunionnaises



À 4 heures ce mercredi 17 janvier 2018 le cyclone Berguitta se trouvait à 545 km à l'est-nord-est de La Réunion. Il se déplace à 9 km/h le long d'une trajectoire ouest-sud-ouest qui le rapproche encore plus de notre département et de l'île Maurice. La Réunion est toujours placée en pré-alerte cyclonique ce mercredi matin, 17 janvier 2018. Lors d'un point presse donné mardi soir, 16 janvier, le Préfet a en effet estimé qu'il était, alors encore " prématuré " d'envisager un passage en alerte orange. Le temps va se dégrader sur l'île avec l'arrivée "de précipitations, parfois intenses, dès le début de la journée" indique Météo France



[PHOTOS/VIDÉOS] Berguitta menace de nombreux logements insalubres - Le témoignage d'une mère de famille désespérée avec son enfant handicapé



Alors que Berguitta se rapproche toujours plus des côtes réunionnaises, de nombreuses familles vivants dans des logements infiltrés par les eaux s'inquiètent. Les logements sociaux sont les principaux concernés. Comme c'est le cas de Romande, une mère de famille qui vit à Sainte-Marie dans un logement social "livré neuf il y a trois ans" avec ses trois enfants dont son fils Alderson, 17 ans et lourdement handicapé. Elle ne réclame "rien, si ce n'est un logement décent" pour elle et ses enfants. (photo rb/www.ipreunion.com)

Les ports se préparent à l'arrivée de Berguitta : le calme avant le cyclone

Branle-bas de combat depuis ce week-end dans les différents ports de l'île. Pêcheurs et plaisanciers s'activent à l'approche du cyclone tropical Berguitta. Amarrage ou mise à l'abri de leur bateau, chacun y va de sa technique afin de prévenir au maximum les dégâts. Les professionnels attendent désormais l'arrivée du météore, avec beaucoup d'appréhension. Une ambiance de calme avant le cyclone.



Pour Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo-France - Berguitta, une menace "semblable à Bejisa en 2014"

Le cyclone tropical Berguitta devrait toucher l'île dans la journée de ce jeudi 18 janvier selon les prévisions de Météo-France. Pour Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo-France, ce système est une menace "semblable aux cyclones Dumile en 2013 ou Bejisa en 2014". Bejisa avait notamment causé des dégâts très importants sur les terres agricoles.

Mais au fait, comment on dit en créole : "parler mal, dire des paroles blessantes"

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "parler mal, dire des paroles blessantes"

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : le temps se dégrade nettement

Ce mercredi 17 janvier 2018, le temps devrait nettement se dégrader sur La Réunion. Le cyclone tropical Berguitta continue à circuler aux abords de La Réunion. De la pluie et du vent au programme. Nous publions le bulletin de prévisions ci-dessous.