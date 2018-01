Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Avant l'arrivée de la forte tempête tropicale Berguitta au plus près de La Réunion, Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo-France fait le point sur les conditions météorologiques à venir sur l'île. Les pluies vont encore s'intensifier dans le Sud et l'Est. De Sainte-Marie au Cap La Houssaye, le temps restera clément jusqu'à mercredi soir. La trajectoire du système reste encore incertaine et un passage au Nord de l'île n'est pas encore exclu par les prévisionnistes.

