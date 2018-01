Publié il y a 9 heures / Actualisé il y a 4 heures

Alors que le cyclone tropical Berguitta devrait arriver au plus près de La Réunion dans la journée de ce jeudi 18 janvier, l'Université de La Réunion et le CROUS ont décidé a de fermer leur établissement et l'ensemble de ses sites à partir de mercredi 13 heures. En ce qui concerne l'Université, la réouverture est prévue ce lundi 22 janvier à 5h. Nous publions ci-après l'intégralité du communiqué :

