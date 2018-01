Le système Berguitta a perdu en intensité pour redevenir forte tempête tropicale à 10 heures par Météo-France. Ce mercredi 17 janvier 2018 à partir de 8 heures, La Réunion a été placée en alerte orange par la préfecture. À 13 heures, la forte tempête se trouvait à 505 km à l'est-nord-est de La Réunion. Elle se déplace à 9 km/h le long d'une trajectoire ouest-sud-ouest qui le rapproche encore plus de notre département et de l'île Maurice. La vigilance fortes pluies est en cours sur le sud, le sud-est et l'est et la vigilance vent fort sur l'Est, le Sud-Est, le Sud et l'Ouest. Une vigilance forte houle est également lancée sur le sud, le sud-est et l'est. Nos journalistes font le tour de l'île pour partager des images du temps.

• 18h19 - "L'alerte rouge, c'est un dispositif départemental, donc pas de possibilité qu'une zone le soit et pas une autre" précise le préfet. Si il doit y avoir passage en alerte rouge, ce serait vers midi. "Je ne sais même pas si nous y serons parce qu'il y a vraiment un affaiblissement du phénomène" précise le préfet.

• 18h14 - L'aéroport sera totalement fermé dès 22 heures ce mercredi. Toutes les opérations aériennes sont donc suspendues ce jeudi. Une réouverture est envisagée pour vendredi matin.

• 17h49 - La préfecture tient actuellement un point presse sur la situation du phénomène. La trajectoire n'est pas modifiée, même si elle reste incertaine, précise le préfet. Berguitta devrait passer au plus près des côtes entre 15 et 16h ce jeudi. Une dégradation météo "assez spectaculaire" est attendue. "En toute fin d'événement, le système pourrait coller un bon coup de vent sur le Nord, ça pourra surprendre" indique David Goutx de Météo France.

La façade Est et le sud seront touchés si la trajectoire vers le sud est confirmée. La forte tempête tropicale peut avoir des effets cycloniques. Les prochaines heures vont voir les vents monter en puissance sur l'est, le sud les plaines et le relief.

Pas d'alerte rouge envisagée dans l'immédiat, indique Sébastien Audebert, directeur de cabinet du préfet.

• 17h49 - Vigilance forte houle reconduite sur la zone s'étendant de Champ Borne à la Pointe Au Sel, en passant par la Pointe des Cascades et la Pointe de la Table.

La houle pourrait s'amplifier pour graduellement atteindre 6 à 7 mètres. Les vagues pourront atteindre plus de 10 mètres.

• 17h45 - La Réunion était pratiquement coupée en deux aujourd'hui. Dans le Nord, le soleil et le beau temps étaient au rendez-vous. Suivez le direct de notre journaliste.

• 16h40 - L'eau bouillonne du côté de la Ravine Glissante à Sainte-Rose.

• 16h27 - La forte tempête tropicale se situe à 510 km à l'est-nord-est de La Réunion, par les points 18.5 Sud et 59.8 Est. Le système se déplace vers l'ouest-sud-ouest à une vitesse de 9 km/h.

Le passage de Berguitta au plus près de nos côtes est retardé de quelques heures et pourrait se faire en début de soirée.

• 16h01 - Du côté de Sainte-Rose, le spectacle de la houle est au rendez-vous à l'Anse des Cascades. Suivez les images filmées en direct par notre journaliste sur place.

• 15h29 - Cascades et pluie sur la route des Laves.

#Berguitta Cascades sur la route des Laves pic.twitter.com/p92o1uY2jk — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 17 janvier 2018

#Berguitta Sur la route des Laves pic.twitter.com/u2z4ACMmxa — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 17 janvier 2018

• 14h59 - Du côté de Saint-Philippe, le littoral du sud sauvage est frappé par la houle.

#Berguitta Du côté de Saint-Philippe, houle à Mare Longue pic.twitter.com/twqiODDaLt — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 17 janvier 2018

• 14h54 - Le système Berguitta continue son rapprochement. "Les bandes nuageuses commencent à toucher les îles" indique la page Facebook Cyclones La Réunion.

• 14h45 - Sur la route de Saint-Philippe, les précipitations semblent se renforcer.

#Berguitta La route de Saint-Philippe sous la pluie pic.twitter.com/fJSShlTi51 — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 17 janvier 2018

• 14h05 - L'accès à la plage des Roches Noires ainsi que la baignade et les activités nautiques sont interdits jusqu'à ce vendredi.

• 13h52 - Du côté de Saint-Joseph, la cascade Langevin est gonflée par les eaux de Berguitta. Notre journaliste était en direct sur place.

• 13h45 - La vigilance fortes pluies est reconduite sur le sud, le sud-est et l'est. Les seuils de fortes pluies pourront être dépassés sur ces régions.

La vigilance vents forts est également en vigueur sur les zones Est, Sud-Est, Sud et Ouest. Des rafales entre 100 et 120 km/h sont attendues.

• 13h30 - À 13 heures, la forte tempête tropicale Berguitta se situait à 505 kilomètres à l'est-nord-est de La Réunion, par les points 18.5 Sud et 59.7 Est. Le système se déplace vers l'ouest-sud-ouest à une vitesse de 9 km/h.

• 13h02 - Notre photographe s'est arrêté à la plage de Grand Anse, où les vagues se déchaînent.

• 12h09 - L'Université de La Réunion ferme ses portes dès aujourd'hui à 13 heures et ce, jusqu'à lundi à 5 heures. Le Crous a également fermé l'ensemble de ses antennes (Nord et Sud) dès 13 heures ce mercredi.

• 11h51 - Suivez notre direct Facebook, du côté de Saint-Pierre où la Rivière D'Abord déborde.

• 11h40 - Du côté de Terre-Sainte, le niveau de la Rivière D'Abord n'a pas baissé.

• 11h19 - La bretelle de sortie Les Sables sur la route de l'Étang-Salé est inondée et fermée jusqu'à nouvel ordre.

• 11h15 - Sur la plage de Trou d'Eau à Saint-Gilles, le temps reste encore au beau fixe.

• 11h04 - Les vigilances fortes pluies et forte houle sont maintenues pour les zones Est, Sud et Sud-Est. La vigilance vents forts est prolongée pour les régions Est, Sud-Est, Sud et Ouest. De nouveau bulletins Météo-France seront publiés au cours de la journée.



• 10h51 - Au Souffleur à l'Étang-Salé, le spectacle attire déjà les curieux et les vagues commencent à se faire plus importantes. Notre journaliste est sur place :

Au souffleur sur la route Saint-Leu - Etang Salé, les vagues commencent à se faire importantes #Berguitta pic.twitter.com/OyiBO33ktJ — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 17 janvier 2018



Les touristes d'ici et d'ailleurs devant le Souffleur #LaReunion pic.twitter.com/09HP4akiic — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 17 janvier 2018

• 10h20 - Le système Berguitta est rétrogradé en forte tempête tropicale par Météo-France à 10 heures. Le phénomène est à 530 km des côtes réunionnaises et se déplace à 9 km/h en direction Ouest-Sud-Ouest.



• 9h41 - Le marché de gros de Saint-Pierre sera ouvert ce mercredi et les transactions se feront entre 16 heures et 18 heures nous a indiqué Jean-Max Payet, chargé de mission au marché.



• 9h14 - Images impressionnantes du radier de la Rivière d'Abord à Saint-Pierre totalement submergé. La pluie se fait très rare et de légères rafales sont ressenties.

Le radier de la rivière d'abord à Saint-Pierre est totalement submergé. La route pour aller à Terre-Sainte est fermée à la circulation #Berguitta #LaReunion pic.twitter.com/pViOlwexqC — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 17 janvier 2018

• 9h05 - La route menant à Bassin Plat à Saint-Pierre est fermée à la circulation suite à la montée des eaux. Notre journaliste est sur place :

#Berguitta La route menant à Bassin Plat à Saint-Pierre est fermée à la circulation suite à la montée des eaux. Notre journaliste est sur place : pic.twitter.com/wSRMcBPuF1 — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 17 janvier 2018



• 8h33 - Sur la RN5 Route de Cilaos, des travaux de purges dans le secteur Petit Serré au PR14 sont prévus ce mercredi 17 janvier avec des coupures de la circulation n’excédant pas 45 minutes à compter de 8h30. Par ailleurs, en dehors des coupures, la circulation se fera par alternat.



• 8h00 - À partir de 8 heures ce mercredi 17 janvier, La Réunion est placée en alerte orange a indiqué le préfet Amaury de Saint-Quentin dans un communiqué. Retrouvez tous les conseils de la préfecture ici.



• 7h47 - Bonne nouvelle : Sur la RN5 les travaux de nettoyage se poursuivent dans le secteur d’Ilet Furcy. La route de Cilaos est donc rouverte à la circulation.

• 7h44 - Le bouchon à l'entrée du canal bichique dans le sens la Possession - Saint-Denis dépasser les 4 km. On circule sans grande difficulté sur deux voies dans le sens Saint-Denis - la Possession

• 7h43 - Météo France place le sud, le sud-est et l'est en vigilance forte houle à compter de 8h. Des vagues de 3m50 sont attendues. "Les hauteurs de vagues indiquées sont des valeurs moyennes, les vagues les plus hautes pouvant atteindre deux fois ces valeurs" souligne Météo France.

• 7h00 - Berguitta est maintenant situé à 515 km à l'est-nord-est de La Réunion par les points 18.6 sud et 60.0 est. Il se déplace à 9 km/h vers l'ouest-sud-ouest et se rapproche toujours de l'île. Le système sera toujours au stade de cyclone lors de son passage au plus près de notre ile ce jeudi. Météo France prévoit une baisse de son intensité vendredi où il sera alors forte tempête tropical. Berguitta continuera ensuite s'éloigner de La Réunion et à s'affaiblir pour atteindre le stade de tempête tropicale modérée ce dimanche.

• 6h50 - En raison des fortes pluies de nombreux radiers sont submergés. La plus grande prudence est recommandée. Il est rappelé qu'il ne faut en aucun cas tenter de traverser un radier submergé

• 6h45 - Une réunion est en cours à la préfecture. Les discussions portent sur l'heure du placement de l'île en alerte orange.

• 6h32 - Berguitta génère des vents soufflant en moyenne à 130 km/h et à 185 km/h en rafales. Depuis 4h ce mercredi Météo France a placé les zones est-sud-est, sud et ouest en vigilance forts vents. Des rafales dépassant les 100km/h sont attendues le long des côtes exposées et sur le relief du volcan ou Piton Maïdo. Une vigilance fortes pluies est également en cours sur ces régions

• 6h28 - La circulation sur la route du Littoral est toujours basculée coté mer avec deux voies dans le sens nord - ouest et une voie dans l'autre sens. Les premiers embouteillages se forment. Un bouchon de 2,3 km est déjà noté à l'entrée du canal bichique dans le sens Saint-Denis - la Possession

• 0615 - Une réunion va avoir lieu en préfecture à 6 heures 30. La décision de passer ou non en alerte orange sera discutée.

• 5h35 - La mer est déjà forte à très forte entre la Pointe des Aigrettes (Saint-Paul) et Sainte-Marie en passant par le sud-Sauvage. Elle est très agitée sur la zone de la commune du Port. "La houle modérée d'est-sud-est est voisine de 4 mètres" relève Météo France.

• 5h10 - Le temps va continuer de se dégrader sur l'ensemble de l'île, prévient Météo France. Poussés par des vents d'altitude, "des nuages imposants (...) envahissent progressivement le littoral sud et ouest, de Saint-Philippe à Saint-Leu en remontant dans les hauts et l'Est du département de Sainte-Rose jusqu'à Saint-André. Ces nuages s'accompagnent de précipitations, parfois intenses, dès le début de la journée" soulignent les météorologues.

"Au fil des heures et à l'approche du cyclone tropical Berguitta, la couverture nuageuse gagne du terrain et envahit l'intérieur de l'île (...) en fin de journée, les pluies se sont généralisées à l'ensemble du département" ajoutent-ils.

Des rafales de vent pouvant atteindre les 100 km/h sont attendues le long des côtes est et ouest ainsi que sur les sommets.

• 4h05 - Le cyclone Berguitta se trouve maintenant à 545 km à l'est-nord-est de La Réunion par les points 18.5 sud et 60.2 est. Il se déplace à 9 km/h le long d'une trajectoire ouest-sud-ouest qui le rapproche encore plus de notre département et de l'île Maurice

Ce que l'on sait à 4 heures ce mercredi

• Une dégradation du temps attendue

D’ores et déjà, Météo France a placé l’île en vigilance forte houle avec des vagues de 4 à 8 mètres attendues sur nos côtes. Une vigilance fortes pluies est également en vigueur depuis 4 heurs ce matin, et concerne l'Est, le Sud-Est et le Sud. La vigilance vents forts est également en vigueur et concerne les zones Est, Sud-Est, Sud et Ouest. Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo France, prévoit un temps très pertubré dès ce mercredi pour la moitié Sud de l'île. Les effets sur l'Ouest et le Nord dépendront de la trajectoire finale du cyclone tropical. Les rafales attendues devraient varier pour ce mercredi, entre 90 km/h et 120 km/h.

Lors d’un point presse donné mardi soir, 16 janvier, le Préfet a en effet estimé qu’il était, alors encore " prématuré " d’envisager un passage en alerte orange.

• L’aéroport Roland Garros reste ouvert, les vols sont modifiés

Si l’aéroport de Maurice ferme ce mercredi à partir de 7 heures, l’aéroport Roland Garros devrait quant à lui pouvoir fonctionner jusqu’en première partie de nuit. Les compagnies aériennes ont tout de même pris certaines dispositions. Air Austral a revu ses plans de vol, tout comme XL Airways et French Blue. Pour ceux qui ont un voyage prévu durant ces deux prochains jours, il est fortement recommandé de se rapprocher de sa compagnie aérienne.

• Les ports à l’arrêt

Les ports de l’île se préparent quant à eux à l’arrivée de la houle. Depuis le week-end dernier, pêcheurs et plaisanciers ont pris soin de sécuriser leurs embarcations. La tension était palpable malgré le calme relatif qui régnait encore dans les ports de l’île jusqu’à ce mardi soir.

• Ouverture de centres d’hébergement, fermetures des centres aérés et de sites publics

Les différentes collectivités locales ont elles aussi pris leurs dispositions en vue de l’arrivée de Berguitta. Des centres d’hébergement sont ouverts sur différents territoires afin d'accueillir les populations en difficulté. Des sites et services publics ont été fermés pour des raisons de sécurité. De nombreuses communes ont également décidé de fermer crèches et centres aérés en attendant le passage du cyclone tropical, ce jeudi.

• L'Université ferme ses portes

Afin d'assurer la sécurité de l'ensemble des personnels et des étudiants le Président de l'Université a décidé de fermer l'établissement et l'ensemble de ses sites :

- campus du Moufia,

- site du Parc Technologique Universitaire,

- site de la Victoire,

- site de Bellepierre,

- campus du Tampon,

- site de Terre-Sainte,

- station du Mas activités administratives de l’Université, tous sites confondus à partir de 13h00 ce mercredi

Sont concernées par cette fermeture toutes les activités pédagogiques (cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques, contrôles et examens) de toutes les UFR, Ecoles, Instituts et services ainsi que toutes les activités administratives de l’Université, tous sites confondus.

• Rester informé

Enfin, il est conseillé de se tenir informé de l’état des routes, des sentiers, des rivières et des radiers. Pour rappel, la route du littoral est toujours basculée sur les voies côtés mer, engendrant des embouteilleges conséquents en direction de Saint-Denis. La route de Cilaos est fermée à la circulation suite à un énième éboulis dans le secteur de Petit Serré.

