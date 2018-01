Le cyclone tropical Berguitta devrait toucher l'île dans la journée de ce jeudi 18 janvier selon les prévisions de Météo-France. Pour Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo-France, ce système est une menace "semblable aux cyclones Dumile en 2013 ou Bejisa en 2014". Bejisa avait notamment causé des dégâts très importants sur les terres agricoles.

Pour Jacques Ecormier, le cyclone tropical Berguitta "va garder à peu près la même intensité" d'ici son passage au plus près de La Réunion. "C'est à dire des rafales de vents jusqu'à 200 km/h dans le mur de l'oeil et sur mer. Sur La Réunion, les vents pourraient être plus forts si le système arrivait à passer sur l'île" indique le prévisionniste.

Selon lui, "cela fait trois ans que La Réunion n'a pas connu un phénomène majeur". La menace Berguitta serait ainsi "semblable aux cyclones Dumile en 2013 et Bejisa en 2014". Il revient sur "la tempête tropicale Carlos qui a emmenée des pluies mais pas des vents forts".

Dumile en 2013 et Bejisa en 2014, dernières menaces comparables à celle représentée par #Berguitta selon Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo-France #LaReunion pic.twitter.com/OZhqLAR0Fq — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 16 janvier 2018



- Les lourdes conséquences de Bejisa -

C'est le 2 janvier 2014 que Bejisa frappait La Réunion à moins de 80 km de ses côtes. Le lendemain, c'est une île ravagée que les Réunionnais trouvaient en se réveillant. Un octogénaire a perdu la vie et les réseaux électriques ont énormément souffert. Nombreuses ont été les habitations inondées et sans toiture, après le passage du cyclone.

Frappée en pleine saison fruitière, l'agriculture locale a énormément souffert. Letchis et mangues n'ont pas survécues aux vents allant jusqu'à plus de 200km/h. La perte estimée à l'époque avoisinait 60 millions d'euros. L'état de catastrophe naturelle avait été déclaré, après le passage de ce cyclone intense, qualifié de "destructeur" par les professionnels de Météo-France.



hf/www.ipreunion.com