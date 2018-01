Ce mercredi 17 janvier 2018, le temps devrait nettement se dégrader sur La Réunion. Le cyclone tropical Berguitta continue à circuler aux abords de La Réunion. De la pluie et du vent au programme. Nous publions le bulletin de prévisions ci-dessous.

Le cyclone Tropical BERGUITTA circule aux abords de la Réunion, il est prévu le 17/01/2018 à 10h locales par 18.4S/58.4E, entraînant une nette dégradation pluvieuse, venteuse et maritime sur l'ensemble de la zone.



De fortes pluies sont attendues sur l'ensemble de la Réunion, le vent de secteur Sud-Est est fort à très fort avec de violentes rafales comprises entre 100 et 130km/h.



La mer est très forte à grosse localement très grosse soit de 5 à 6m de hauteur et avec une grande houle de secteur Est voisine de 3m à 4m.