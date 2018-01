Dans un communiqué, la CISE souhaite informer ses abonnés sur les conséquences de la dégradation des conditions météorologiques sur la distribution en eau et rappeler certaines dispositions qui seront mises en oeuvre en cas de passage en alerte Rouge.

Recommandations sur la qualité de l’eau

La qualité de l’eau sur les secteurs alimentés par des ressources superficielles aura tendance à se dégrader. Les abonnés constatant une dégradation de la qualité de l’eau notamment par la présence de matières en suspension ou d’une perte de limpidité de l’eau doivent utiliser de l’eau embouteillée ou à défaut de la filtrer et de la faire bouillir pendant 3 minutes pour la boisson et la préparation des aliments.

En fonction des évènements météorologiques, de nombreux sites peuvent être privés d’électricité, ce qui pourra potentiellement engendré des manques d’eau. La vérification des installations se fera lors de la levée de l’alerte rouge et si les conditions d’accès aux sites le permettent.

Concernant la constitution des réserves en eau, il est recommandé aux abonnés de vérifier l’état de leurs réserves en eau et de les reconstituer autant que de besoin. Nous invitons les abonnés possédant des citernes d’eau à remplir dès à présent en vue de possibles coupures d’eau. Cependant, il est important de noter que l’eau stockée dans ces réserves devra également être filtrée et bouillir pendant 3 minutes avant utilisation pour la boisson et la préparation des aliments.

Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, WC, lavage).

Suivi de la situation pour nos abonnés

Le site www.cise-reunion.re est à la disposition de nos abonnés afin qu’ils puissent être informés sur l’évolution de la situation quant à la distribution sur leurs secteurs.