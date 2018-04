La forte tempête tropicale Berguitta se trouvait à 310 kilomètres de La Réunion ce jeudi 18 janvier 2018 à 4 heures du matin. Météo-France émettait donc à 5 heures un bulletin de vigilances fortes pluies et vents forts pour les zones Sud-Est, Est, Sud et Ouest. Le préfet de La Réunion conseille d'éviter de se déplacer dans le Sud à cause des fortes précipitations de la nuit avec un réseau routier dégradé.

Dans un communiqué, le préfet de La Réunion conseillait ce jeudi d'éviter les déplacements dans le Sud de l'île. Des précipitations importantes ont en effet touché la partie Sud de l'île cette nuit et se poursuivront jusqu'en milieu de matinée au moins.

Ces conditions météorologiques ont dégradé l'état des routes, provoquant des éboulis et de nombreuses coupures de radiers. En l'état, le préfet confirme donc ses consignes de prudence et demande à la population d'éviter les déplacements dans l’arrondissement sud de l'île. Illustration de ce conseil avec la situation à Saint-Pierre. De nombreux axes routiers sont dégradés et tous les radiers sont fermés.

Les averses vont progressivement s'intensifier sur les secteurs Sud-Est, Est, Sud et Ouest. En six heures, 207 millimètres étaient relevés à Grand Coude, 142 mm à la Plaine des Makes, 81 mm à Pont-Mathurin et 116 mm à l’Étang-Salé.

Les rafales de secteur Sud-Est vont se généraliser entre 100 et 120 km/h sur les zones Est, Sud-Est, Sud et et Ouest. Ce matin à 04h locales il était constaté des pointes : 123 km/h à Gros-Piton Sainte-Rose, 92 km/h au Port, 83 km/h à la Pointe des Trois Bassins et 110 km/h au Pas de Bellecombe.

ts/www.ipreunion.com