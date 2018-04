À 22 heures ce jeudi 18 janvier 2018, la forte tempête tropicale Berguitta se situait à 95 kilomètres de La Réunion. Le système continue de s'éloigner de l'île en se déplaçant à la vitesse de 22km/h vers l'ouest. L'alerte orange devrait être levée en fin de nuit. Le temps a nettement commencé à se dégrader sur l'île dans la nuit de mercredi à jeudi. Cette dégradation se poursuit depuis ce matin. Le passage du phénomène au plus près des côtes est prévu en fin de journée, à quelques dizaines de kilomètres du sud-est de l'île. Une vigilance forte pluies renforcée est en cours sur l'ouest, le sud et le sud-est. Une vigilance vents forts est également émise pour l'ensemble de l'île. Suivez tout au long de cette journée le déplacement du météore, l'évolution de la situation météorologique, sur ce live ainsi que sur la page Facebook d'Imaz Press Reunion.

• 22h39 - La forte tempête continue de s'éloigner de La Réunion. À 22 heures, Berguitta se situait à 95 kms de l'île, par les points 22.1 Sud et 55.0 Est. Le systéme continue à se déplacer à une vitesse de 22 km/h vers l'ouest.

• 20h35 - Vigilance vents forts reconduite sur l'ensemble de l'île. les vents tournent à l'Ouest, puis au Nord-Ouest en cours de nuit. Les rafales peuvent encore dépasser les 100 km/h, notamment dans les hauts. Le vent devrait ensuite faiblir de manière significative en deuxième partie de nuit.

Depuis 17h, des rafales de l'ordre de 102 km/h ont été relevées à Petite-France, 99 km/h au Port et 80 km/h à Gillot.

• 19h39 - Vigilance forte houle reconduite sur la zone s'étendant de Champ Borne à la Pointe au Sel, en passant par la Pointe des Cascades et la Pointe de la Table.

La houle de secteur est-sud-est devrait graduellement s'atténuer en cours de nuit avant de devenir inférieure à 4 mètres.

• 19h12 - La forte tempête tropicale continue à s'éloigner et se trouve maintenant à 90 km au sud de La Réunion, par les points 22.2 Sud et 55.6 Est. Berguitta accélère vers l'ouest-sud-ouest à une vitesse de 28 km/h.

• 18h36 - "L'eau est rentrée chez moi un peu. C'est la première fois que je vois ça depuis Firinga" indique un habitant de Bassin Plat. Lui va rester dans son habitation en montant à l'étage.

"C'est la première fois que je vois ça depuis Firinga" indique un habitant de Bassin Plat à St-Pierre #LaReunion #Berguitta pic.twitter.com/MjsiqpiPPe — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 18 janvier 2018

• 18h25 - Un seul blessé léger est comptabilisé pour le moment, indique le préfet. Il s'agit d'un responsable de la Direction Régionale des Routes (DRR), lors d'un éboulis à Cilaos.

• 18h19 - 208 personnes ont été évacuées sur l'île. Actuellement, du côté de Bassin Plat, c'est une centaine de personnes qui est actuellement évacuée.

• 18h19 - "Fin de l'alerte orange formalisée en fin de nuit" indique le préfet.

Les communes les plus impactées sont Saint-Leu, Saint-Louies et Saint-Pierre. Près de 430 pompiers sont mobilisées. Côté trafic, pas de perspective de fermeture de la route du Littoral à ce stade, indique le préfet.

• 18h01 - La préfecture tient actuellement un point presse sur la situation. Le phénomène est passé au plus près de La Réunion entre 17h et 18h. La vigilance vents forts et forte houle devrait être levée à 20 heures. Celle sur les fortes pluies pourrait prendre fin dès demain matin.

• 18h01 - Compte tenu de la dégradation constante de la météo et du nombre de radiers submergés, la circulation est interdite à Saint-Leu dès 18 heures.

• 17h55 - Évacuation en cours dans le village de Bassin Plat, à Saint-Pierre, où des torrents boueux se déversent. L'armée et la police sont actuellement sur place.

• 17h30 - Les opérations aériennes à l'aéroport Roland Garros reprendront dans la journée de ce vendredi. L'accès aux zones d'enregistrement ne sera autorisé qu'aux passagers à partir de 8 heures. Il est recommandé aux voyageurs de consulter leur compagnie aérienne pour les horaires de départ.

• 17h20 - À 15 heures, moins de 5000 clients étaient privés d'électricité. Les équipes d'EDF sont mobilisées pour faire face au pic de la tempête.

#Berguitta : À 15h, moins de 5000 clients privés d’électricité. Tout est mis en œuvre pour qu’ils soient rétablis au + vite. Malgré les conditions climatiques difficiles, nos équipes restent mobilisées pour faire face au pic le + intense de la tempête vers 18h. #ServicePublic pic.twitter.com/lYYZyQUNt2 — EDF à la Réunion (@EDF_Reunion) 18 janvier 2018

• 17h17 - Compte tenu des fortes pluies, de l'état des routes et des conditions difficiles de circulation, la préfecture recommande de ne pas circuler de nuit.

• 17h01 - La circulation sur tout le territoire communal du Tampon est interdite jusqu'à la levée de l'alerte orange.

• 16h44 - Selon le prévisionniste, le plus gros des précipitations sera passé à 18 heures pour le Sud :

Pour le Sud, " le plus gros des pluies sera passé à 18h " indique Jacques Ecormier pic.twitter.com/ay2E6grEmG — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 18 janvier 2018



• 16h40 - Un point sur le temps à venir avec Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo-France :

Le temps à venir : des pluies moins intenses pour le Sud avec un décalage vers l’Ouest puis le Nord d’ici à demain #Berguitta #LaReunion pic.twitter.com/jo8se9vA0M — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 18 janvier 2018



• 16h29 - Berguitta transite actuellement au plus près de La Réunion. La forte tempête tropicale se situe à 55 km à l'est-sud-est de La Réunion, par les points 21.6 Sud et 56.3 Est. Le système se déplace toujours à une vitesse de 24 km/h, vers l'ouest-sud-ouest. Un passage confirmé par Jacques Ecormier :

Le point #Berguitta avec Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo-France : passage au plus près de #LaReunion entre 16 et 18h à quelques dizaines de km pic.twitter.com/c9Qq6zsMJB — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 18 janvier 2018

• 16h23 - Dans le chemin Luspot, un égout bouché déborde à gros flots en menaçant d'entrer dans les habitations.

À Saint-Pierre, un égout bouché déborde à gros flots en menaçant d'entrer dans les habitations pic.twitter.com/FndWkLLZ2M — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 18 janvier 2018

• 16h23 - Spectacle impressionnant dans le chemin Luspot, du côté de Saint-Pierre. De l'eau jusqu'aux genoux, comme le montrent ces images filmées en direct par notre journaliste sur les lieux.

L'eau est arrivée brutalement dans un chemin devenu ravine en moins de 5 minutes, comme le montrent ces images. Plaques de béton arrachées et voitures endommagées... Les passants ont rapidement fui les lieux.

En l'espace de 5 minutes, un chemin devenu ravine à Saint-Pierre pic.twitter.com/mmswUsF5BF — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 18 janvier 2018

• 16h06 - Sur Freedom, un membre du cabinet de la mairie de Saint-Pierre prévient la population de Montvert les hauts, où la situation serait "assez catastrophique". Les habitants sont invités à rester chez eux.

• 15h54 - Le maire du Port Olivier Hoareau a pris un arrêté interdisant toute circulation sur le littoral portois exposé à la houle cyclonique, de l'embouchure de la Rivière des Galets jusqu'au Port Est.

• 15h44 - Pas d'alerte rouge, mais des commerces qui fonctionnent clairement au ralenti. Dans certaines grandes surfaces de sud, il y a davantage de personnels que de clients !

• 15h38 - Selon Jacques Écormier, le météore devrait passer au plus près de nos côtes entre 16 et 18 heures. Il pourrait être situé à 80, voire 90 km/h de La Réunion.

• 14h37 - Les perturbations sur le réseau électrique se font principalement ressentir dans le sud et l'est de l'île : entre 10 et 15 000 clients sont privés d'électricité.

Tempête #Berguitta : à mi-journée, entre 10 et 15.000 clients privés d’électricité, essentiellement sur les secteurs du Sud & de l'Est. Nos équipes sont toujours à pied d’œuvre sur le terrain dans des conditions climatiques difficiles. #servicepublic #vigilance #LaReunion pic.twitter.com/P3GimBcACm — EDF à la Réunion (@EDF_Reunion) 18 janvier 2018

• 14h37 - Plusieurs services de l'île sont fermés : outre la Région et le Département, la mairie de Saint-Paul annonce également la fermeture de ses services.

• 14h24 - Du côté du Tampon, le maire André Thien Ah Koon demande à la population d'éviter de se déplacer et de rester chez elle, "compte tenu du débit constant des ravines en crue, de la submersion des radiers, de l'état dégradé du reseau routier routier et des risques de chutes d'arbres et d'effondrement de talus".

• 14h22 - Des perturbations sur le réseau électrique sont actuellement ressenties sur le sud et l'est de l'île. Les équipes d'EDF sont mobilisées.

Tempête #Berguitta Le réseau électrique subit actuellement quelques perturbations sur les secteurs du Sud et de l’Est. Nos équipes sont à pied d’œuvre sur le terrain pour réparer les ouvrages endommagés. pic.twitter.com/DkQkCD6xng — EDF à la Réunion (@EDF_Reunion) 18 janvier 2018

• 14h19 - Sur Freedom, le maire de Saint-Pierre Michel Fontaine recommande aux riverains de la Rivière d'Abord de quitter leurs habitations.

• 14h08 - Les flots bouillonnent à la Rivière d'Abord, dans le sud de l'île. Les images, filmées par notre journaliste en direct, sont impressionnantes !

• 14h03 - Pour rappel, la vigilance vents forts est décrétée sur l'ensemble de l'île. Les rafales de secteur sud, déjà d'actualité sur le littoral des régions Est et Ouest et sur le relief, vont progressivement tourner au Sud-Ouest, puis à l'Ouest en fin de journée.

Toute l'île sera donc concernée dans les prochaines heures par des rafales de l'ordre de 100 à 120 km/h sur le littoral et 120 à 140 km/h sur le relief. Avant la fin de journée, les vents se renforceront brutalement sur la Région Nord. Ce matin, des rafales de 143 km/h ont été relevées à Gros Piton Saint-Rose, 98 km/h à la Plaine des Cafres et à Bellecombe, 101 km/h à la Pointe des Trois Bassins ainsi que 131 km/h au Maïdo.

• 13h15 - La forte tempête tropicale Berguitta se situait à 13h à 110km à l'Est de La Réunion, aux points 21.2 Sud et 56.9 Est. Elle poursuit son déplacement vers le Sud-Ouest à la vitesse de 24km/h. Son passage au plus près de l'île est prévu dans les prochaines heures.