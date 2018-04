Retrouvez ci-dessous le dernier point de la Direction Régionale des Routes sur l'état du réseau routier de l'île. (Photo d'illustration)

18h33

SECTEUR NORD :

- RN1 Route du Littoral, circulation basculée côté mer avec 2 voies vers l’Ouest et 1 voie vers le Nord. Présence de houle du PR1 au PR5 début de houle commençant à atteindre la chaussée.

SECTEUR OUEST :

- RN1A Etang Salé, ravine du Ruisseau et ravine Mulla, chaussée inondée. Route impraticable.

- RD13 Route de Bras Mouton à St Leu :

- entre PR 0 et PR 8+400, arbres et végétaux sur chaussée. Nettoyage prévu.

- PR 1+600, éboulis (arbres + roches). Route fermée par sécurité.

- PR 7+450, éboulis. Pas d’intervention prévue mauvaises conditions.

- Entre 8+100 et PR 8+400, chaussée inondée + coulée de boue. Nettoyage en cours pour la coulée de boue.

- PR 4+340 et PR 1+600, radiers submergés. Route coupée.

- RD 101 St Paul PR 0+400, poteaux EDF incliné (pas sur la voie). Alerte

- RD3 à St Leu :

- PR 133+700 secteur Chaloupe, éboulis sur le secteur. Route coupée à la

circulation.

- Entre PR 136 et PR137, roches + végétaux sur chaussée. Route coupée.

- RD11 à St Leu secteur Stella suite à la forte pluie circulation difficile. (boue et gravats sur chaussée)

SECTEUR SUD :

- RN1 à l’Etang Salé, bretelle de sorties les Sables sens N/S maintenue fermée pour la nuit.

- RN5 Route de Cilaos fermée depuis la sortie de la Rivière : nombreux éboulis, avec conditions météo très dégradées (au-delà de certaines alertes rouges passées)

- RN5 dans la traversée de la Rivière: localement inondée mais praticable

- RN3 au Tampon entre le 17 ème km et les Azalées, chaussée dégradée et présence de nombreux nids de poule

- RN1 St Louis échangeur le Gol, passage inférieur inondé. Bretelle de sortie fermée. Maintenue fermée pour la nuit.

- RN2001 St Louis, radier du Gol submergé par intermittence et maintenu fermé par les ST de la commune

- RN2001 St Louis chaussée inondée entre usine du Gol et Pont Mathurin

- RN2 St Philippe - secteur ravine Ango - obstacle sur chaussée. Circulation par alternat. Terminé.

- RN2 St Philippe – ravine Citron Galet - submergé et fermé. Terminé

- RN2 Petite Ile palmes cocotiers sur chaussée au niveau de Petite Ile (montée Grande Anse en particulier). Terminé.

- RD3 St Louis, radier du Ouaki fermé

- RD 20 route des Makes St Louis, PR 9+300, radier submergé. Route coupée.

- RD39/RD400 Chemin Stéphane Le Tampon, route fermée de la ligne des Bambous jusqu’à la RD39

- RD 3 Etang Salé, éboulis PR 152+700, route coupée.

- RD242 Route d’Ilet à Cordes Cilaos, suite éboulis au PR1+550, route totalement fermée

- RD3 Route Hubert Delisle St Joseph PR226, radier submergé

- RD3 Route Hubert Delisle commune des Avirons PR137+800, suite éboulis, route coupée

- RD26 Entre Deux éboulis PR6+200 et 15+600, suite éboulis, circulation alternée

- RD32 Route de la Plaine des Grègues Petite Ile, radier submergé

- RD 33 St Joseph PR 4+500, circulation difficile.

- RD 16 route du Tévelave Avirons, PR 2+360, coulée de boue. Circulation difficile.

- RD 36 route de Notre Dame de la Paix PR 3+800, radier submergé. Route coupée.

- RD 70 route de Bois Court, radier submergé. Route coupée.

SECTEUR EST :

- RN3 Col de Bellevue, fortes pluies et vents forts. Peu de visibilité.

- RN2 de Ste Anne à Bois Blanc Ste Rose, vent fort et fortes pluies, quelques feuillages sur chaussée

- RN2 St Benoit les Orangers, obstacles sur chaussée (branchages) jusqu’au Pont Rivière de l’Est. Equipes en intervention.

- RN3 du PR 24 Bras des Calumets jusqu’au Plateau PR 32, vent + et pluies soutenues.



Informations concernant les transports en commun

Ligne T interrompue depuis 15H00.

Lignes dont le fonctionnement est interrompu à partir de 17H00 O2, O3 et O4:

- S1 : SAINT-BENOIT / SAINT-PIERRE par le Grand Brulé.

- S2 : SAINT-BENOIT / SAINT-PIERRE par les plaines.

- S3 : SAINT-JOSEPH / SAINT-PAUL par les bas.

- S4 : SAINT-PIERRE / SAINT-PAUL par les hauts.

- S5 : SAINT-PIERRE / ENTRE EUX.

- S6 : SAINT-JOSEPH / PETITE ÎLE / TAMPON.

- O1 : SAINT-PIERRE / SAINT-DENIS par la route des Tamarins.

- O2 : SAINT-PIERRE / SAINT-DENIS Express.

- O3 : SAINT-PAUL / SAINT-DENIS Express.

- O4 : SAINT-PAUL / SAINT-DENIS.

- T : SAINT-PIERRE / Aéroport Roland Garros.

Toutes les lignes du réseau Car Jaune seront interrompues à compter de 18H30.

Réseaux urbains :

- CITALIS et ESTIVAL : Interruption des lignes à compter de 18H30.

- KAR OUEST : Interruption des lignes à compter de 17H00.

- ALTERNEO et CARSUD : Interruption des lignes depuis ce matin.