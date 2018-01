La forte tempête tropicale Berguitta se situait ce jeudi 18 janvier 2018 à 4 heures à 310 kilomètres de La Réunion. Elle a franchement accéléré puisqu'elle se déplaçait à la vitesse de 20km/h. L'alerte orange est toujours en cours sur La Réunion, le préfet estimant que l'alerte rouge "n'était pas envisagé pour l'instant". Le temps a nettement commencé à se dégrader sur l'île dans la nuit de mercredi à jeudi. Cette dégradation devrait se poursuivre tout au long de cette journée. Le passage du phénomène au plus près des côtes est prévu en fin de journée, à quelques dizaines de kilomètres du sud-est de l'île. Suivez tout au long de cette journée le déplacement du météore, l'évolution de la situation météorologique, sur ce live ainsi que sur la page facebook d'Imaz Press Reunion.

• 04:30 - La forte tempête tropicale se situe à 310 km à l'est-nord-est de La Réunion, par les points 19.9 Sud et 58.5 Est. Le système se déplace vers le sud-ouest à une vitesse de 20 km/h.

Le passage de Berguitta au plus près de nos côtes est prévu en milieu d'après-midi.

Pas d'alerte rouge envisagé pour l'instant

Lors d'un point presse donné ce mercredi 17 janvier, le préfet de La Réunion, Amaury de Saint-Quentin, a indiqué que le passage en alerte rouge "n'était pas envisagé pour l'instant". "L'alerte rouge, c'est un dispositif départemental, donc pas de possibilité qu'une zone le soit et pas une autre" précise le préfet. S'il doit y avoir passage en alerte rouge, ce serait vers midi. "Je ne sais même pas si nous y serons parce qu'il y a vraiment un affaiblissement du phénomène", expliquait le représentant de l'Etat. Un nouveau point devrait être fait par les autorités à 8 heures afin d'évaluer l'évolution de la situation.

Le temps continue à se dégrader

Ce mercredi, La Réunion a été quasiment coupée en deux. Le soleil et le beau temps ont dominé le Nord tandis que le Sud était bien arrosé. Les différents vigilances - vents forts, houle et fortes pluies - sont toujours en cours. Ce jeudi, la dégradation du temps devrait aller crescendo pour atteindre son paroxysme en fin de journée. Berguitta devrait passer au plus près des côtes entre 15 et 16 heures aujourd'hui. Si la trajectoire vers le sud est confirmée, la facade Est et le Sud seront fortement touchés. Les prochaines heures pourront voir les vents monter en puissance sur l'est, le sud, les plaines et le relief.

L'aéroport fermé

Depuis 22 heures ce mercredi, l'aéroport Roland Garros est totalement fermé. Toutes les opérations aériennes sont suspendues ce jeudi. Une réouverture est envisagée pour ce mercredi matin.

L'Université et le Crous fermés jusqu'à lundi

Depuis ce mercredi, l'Université de La Réunion et le Crous sont fermés. En raison des conditions météorologiques dégradées, et afin d'assurer la sécurité de l'ensemble des personnels et des étudiants et permettre à chacun de regagner sereinement son domicile, le Président de l'Université a décidé de fermer l'établissement et l'ensemble de ses sites. Une réouverture est prévue ce lundi.

Attention à la qualité de l'eau

Dans ce contexte de conditions météoroliques dégradées, prudence avec l'eau du robinet. La qualité de l’eau sur les secteurs alimentés par des ressources superficielles aura tendance à se dégrader. Les abonnés constatant une dégradation de la qualité de l’eau notamment par la présence de matières en suspension ou d’une perte de limpidité de l’eau doivent utiliser de l’eau embouteillée ou à défaut de la filtrer et de la faire bouillir pendant 3 minutes pour la boisson et la préparation des aliments. Concernant la constitution des réserves en eau, il est recommandé aux abonnés de vérifier l’état de leurs réserves en eau et de les reconstituer autant que de besoin.

Prudence sur les routes

Il est conseillé de se tenir informé de l’état des routes, des sentiers, des rivières et des radiers. Pour rappel, la route du Littoral est toujours basculée sur les voies côtés mer.

Les conseils à suivre en alerte orange

En période d'alerte orange, il est vivement conseillé aux habitants de se tenir informés régulièrement sur l’évolution du phénomène en suivant les prévisions météorologiques à la radio ou à la télévision ou sur les répondeurs de Météo France 08.92.68.08.08 pour les prévisions météorologiques et le point cyclone au 08.97.65.01.01 ; de mettre à l’abri ou d’arrimer tout ce qui est susceptible d’être emporté par le vent ; de fermer fenêtres et volets ; d’éviter les déplacements inutiles ; de ne pas franchir les radiers inondés, de ne pas s’aventurer en mer ou en randonnées ; de prévoir son ravitaillement (eau, nourriture, bougies, piles…) au cas où la situation appellerait le déclenchement de l’alerte rouge ; de s’assurer de connaître le numéro du centre d’hébergement le plus proche de son domicile en contactant sa mairie ; de contacter son établissement de santé habituel pour les personnes qui suivent un traitement médical, en particulier les insuffisants rénaux et les insuffisants respiratoires ; de préparer une évacuation éventuelle.

Numéros de téléphones utiles : SAMU 15, Pompiers 18, Police et Gendarmerie 17.

