Publié le Jeudi 18 Janvier à 10H01 / Actualisé le Jeudi 18 Janvier à 15H53

Fabrice Marouvin, adjoint au maire de Saint-Paul et vice-président du TCO, a démissionné de toutes les commissions du TCO, et notamment de la présidence de la commission d'appel d'offres. Le maire de Saint-Paul et président du TCO, Joseph Sinimalé, confirme l'information. L'intéressé ne souhaite pas commenter la décision.

