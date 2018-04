Publié le Jeudi 18 Janvier à 10H05 / Actualisé le Jeudi 18 Janvier à 10H39

Le préfet a annoncé ce jeudi 18 janvier 2018 à 8h le maintien de l'alerte orange tout au long de cette journée, alors que la forte tempête tropicale se rapproche de La Réunion et devrait transiter au plus près de l'île en début d'après-midi. Que ce soit sur les ondes des radios ou sur les réseaux sociaux, cette décision a provoqué la colère de bon nombre de Réunionnais qui ne comprennent pas que l'alerte rouge n'ait pas été déclenchée ce matin, compte tenu des pluies diluviennes et du vent qui affectent certaines partie de l'île.

