Les agriculteurs réalisent les ultimes préparatifs avant le passage de la forte tempête tropicale Berguitta au plus près de La Réunion. Clarel Coindin-Virama cultive des arbres fruitiers et élève des cabris à la Saline-les-Hauts. Maraîcher aussi, il se prépare à passer la nuit sur son exploitation en cas de déclenchement de l'alerte rouge afin de veiller sur ses cultures et ses animaux. D'autres collègues à lui feront de même s'il le faut.

