Sur plusieurs communes de l'île, la distribution en eau est perturbée suite au passage de Berguitta. Nous publions le point commune par commune de la Cise et de Sudéau ci-dessous.

Compte tenu des conditions météorologiques qui perdurent, Sudéau, en accord avec les communes concernées, mettra en sécurité les sites de pompage et de distribution sur les communes de Saint Joseph et de Saint Philippe.

Point de situation par commune

Commune de Saint Philippe :

La distribution de l’eau est actuellement interrompue sur l’ensemble de la commune.

Nos équipes remettront les installations dès que les conditions météorologiques le permettent et sous réserve de disposer de l’alimentation électrique.

Commune de Saint Joseph :

La distribution de l’eau est actuellement interrompue sur l’ensemble de la commune.

Il a été identifié deux casses majeures sur les conduites de Langevin et de Cazala qui sont les deux ressources principales de la commune. Une reconnaissance en hélicoptère est prévue dès demain à la 1ère heure, sous réserve des conditions météo.

A l’issue de cette reconnaissance, nos équipes seront mobilisées afin de procéder à la réparation des conduites. Ces réparations ne pourront se faire que si nos équipes peuvent intervenir en toute sécurité.

Commune du Tampon :

Suite aux fortes précipitations, les captages des Hirondelles et du Pont du Diable sont obstrués et ne sont, pour le moment, plus disponibles.

La distribution en eau sur la commune devrait être assurée ce soir. Nous souhaitons préciser que nous limitons nos interventions, compte tenu des conditions météo et afin d’assurer la sécurité de nos agents à compter de ce soir et ce jusqu’à demain matin.

Demain, nos équipes procèderont au nettoyage des deux captages, si les conditions météo le permettent.

Sans intervention sur ces captages, nous pourrions être obligés de fermer la distribution dans certains secteurs.

Commune de l’Entre Deux :

En raison d’une casse sur le réseau principal de la ville, de gros manques d’eau sont en cours. Les conditions météo ne nous permettent pas d’intervenir, nous procèderons aux réparations dès que possible.

Commune des Avirons

En raison d’une casse, le réservoir Ruisseau s’est vidé et des manques d’eau se font sentir sur la route des Vacoas et les secteurs adjacents.

Nos équipes interviendront dès demain matin.

Sur les communes de Trois-Bassins, Ste Marie, St André, Salazie et St Benoît, la distribution d’eau reste maintenue.

Recommandations sur l’usage de l’eau

Aux vues des manques d’eau, il est demandé à l’ensemble de la population de modérer, dès à présent, l’utilisation de l’eau.

Recommandations sur la qualité de l’eau

La qualité de l’eau sur les secteurs alimentés par des ressources superficielles (eaux de rivières) est dégradée suite aux fortes pluies. Les abonnés constatant une dégradation de la qualité de l’eau notamment par la présence de matières en suspension (eaux troubles) de l’eau doivent utiliser de l’eau embouteillée ou à défaut la filtrer et la faire bouillir pendant 3 minutes pour la boisson et la préparation des aliments.