Publié le Jeudi 18 Janvier à 07H58 / Actualisé le Jeudi 18 Janvier à 08H14

Météo-France émettait un bulletin de vigilance forte houle ce jeudi 18 janvier 2018 vers 8 heures pour les zones Est et Sud-Est. La houle de secteur Est-Sud-Est présente sur le littoral réunionnais est comprise entre 4 à 5 mètres avec une mer très forte à localement grosse. Les zones concernées iront de Champ Borne à la Pointe des Cascades. De la Pointe des Cascades à la Pointe de la Table et de la Pointe de la Table à la Pointe au Sel. Les hauteurs de vagues indiquées sont des valeurs moyennes, les vagues les plus hautes pouvant atteindre deux fois ces valeurs. Ce bulletin sera réactualisée Jeudi 18 Janvier 2018 vers 19 heures.

