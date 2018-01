Ce jeudi 18 janvier 2018, la tempête Berguitta est passée au plus près de nos côtes. Une des conséquences : la distribution de l'eau est impactée sur plusieurs secteurs. Nous publions le point de la régie Sudéau commune par commune.

Commune de Saint Philippe :

Nous avons remis nos installations en marche. Cependant, des manques de pressions et d’eau sont en cours sur la commune.

Nos équipes sont en cours d’intervention afin de rétablir au plus vite la distribution.



Commune de Saint Joseph :

Les reconnaissances en hélicoptère ont été faites, la ressource de Langevin est en cours de rétablissement mais il reste encore des réparations de canalisations à effectuer.

La ressource de Cazala sera inspectée une nouvelle fois demain matin car les conditions météorologiques d’aujourd’hui n’ont pas permis de faire un état des lieux exhaustif.

La remise en service des chaines de pompages de la commune est en cours.

La remise en eau est progressive et sera conditionnée aux éventuelles casses que nous allons rencontrer sur le réseau de distribution.

De nombreux secteurs de la commune sont impactés et nous ferons un point plus précis dans le courant de l’après-midi.



Commune du Tampon :

Une reconnaissance en hélicoptère a été faite ce matin et nous avons remis en service les captages des Hirondelles et du Pont Du Diable.

Cependant, nous avons constaté des casses de canalisation en rempart empêchant l’approvisionnant correcte de la ville du Tampon.

La majorité de la commune est alimenté en eau, pour l’instant, sauf quelques secteurs impactés par des fuites de distribution en cours de recensement.

Un point sur l’état de la distribution sera fait dans le courant de l’après-midi.

Commune de l’Entre Deux :

La réparation de la casse de la canalisation alimentant le secteur du centre ville est en cours.

Le retour de la distribution de l’eau se fera dès achèvement des travaux sauf incident dans le courant de l’après-midi.



Recommandations sur l’usage de l’eau



Aux vues des manques d’eau, il est demandé à l’ensemble de la population de modérer, dès à présent, l’utilisation de l’eau.



Recommandations sur la qualité de l’eau



La qualité de l’eau sur les secteurs alimentés par des ressources superficielles (eaux de rivières) est dégradée suite aux fortes pluies. Les abonnés constatant une dégradation de la qualité de l’eau notamment par la présence de matières en suspension (eaux troubles) de l’eau doivent utiliser de l’eau embouteillée ou à défaut la filtrer et la faire bouillir pendant 3 minutes pour la boisson et la préparation des aliments.