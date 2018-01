La Chambre de Métiers et de l'Artisanat invite l'ensemble des entreprises artisanales, qui auraient subi des dégâts et dégradations de leur outil de travail suite au passage de la tempête tropicale BERGUITTA, à se rapprocher de ses services.

Antenne de St Pierre 0262 96 12 40/Antenne de St Paul 0262 45 52 52

Antenne de St André 0262 46 62 00/Siège de St Denis 0262 21 04 35

Nous vous recommandons de vous munir d’un descriptif des dommages

occasionnés (photographies, coupures de presse …), des factures des locaux et matériels endommagés, des devis de réparation et de remise en état, de vos

attestations d’assurance et de tout autre élément pouvant attester des dégâts

causés à votre entreprise.

Un agent de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat peut, à votre demande, se déplacer pour vous assister dans vos premières démarches.

Nous mobilisons dès maintenant le Fonds de Calamités et de Catastrophes

Naturelles du réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat dont l’objet est de venir en aide aux artisans victimes de tels phénomènes météorologiques.