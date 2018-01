La journée de ce jeudi 18 janvier aura été marquée par les très fortes pluies apportées par la forte tempête tropicale Berguitta sur la moitié Sud de La Réunion. À Grand-Coude (Saint-Joseph), il a été recueilli 774,6 mm de précipitations en l'espace de 24 heures jeudi 18 janvier à 16h00. Selon Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo-France, le record de précipitations sur un mois de janvier -qui date de 1980 et le cyclone Hyacinthe- pourrait même être dépassé.

Si Berguitta n'est pas passée au stade de cyclone à proximité de La Réunion, et n'a pas fait déclencher l'alerte rouge par la préfecture, la forte tempête tropicale reste un événement majeur pour le département. Le Sud et le Sud-Est de l'île ont subi une dégradation du temps spectactulaire entre mercredi 17 janvier et jeudi 18 janvier, de quoi provoquer des précipitations (presque) jamais vues jusqu'à alors.



Un exemple frappant, le cas de Grand Coude à Saint-Joseph. Situé à 1.085 mètres d'altitude, le territoire a été le plus durement touché par les bandes périphériques de Berguitta. En l'espace de 24 heures entre mercredi et jeudi à 16h00, 774,6 mm de pluies ont été recensées par Météo-France. Selon Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo-France, cela montre l'ampleur des effets de Berguitta :

Fortes pluies : Vers un mois de janvier record à Grand Coude pic.twitter.com/69i3kqKchk — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 18 janvier 2018

- Du jamais vu depuis Hyacinthe -



D'après les estimations de Météo-France, il est tombé 1598,3 mm entre le 1er janvier et le mercredi 17 janvier pour cette année 2018. À 15 heures ce jeudi 18 janvier, Jacques Ecormier nous affirmait "que plus de 2000mm soit 2m de précipitations" avaient "d'ores et déjà été recueillies". "Le record du mois de janvier le plus pluvieux à Grand Coude remonte à 1980 et les trois passages de Hyacinthe avec 2.580,5 mm recueillis" raconte Jacques Ecormier. Selon lui, "au rythme des précipitations actuelles" sur le territoire saint-joséphois "le record devrait tomber sous peu, c'est dire l'importance de l'événement" Berguitta.

Si Grand Coude connaît des fortes précipitations, d'autres communes ont elles aussi été lourdement impactées par le passage de la troisième dépression tropicale de la saison. Sur 24 heures à date de ce jeudi 16h00, ont été recueillis : 479 mm à Bellecombe, 419 mm à la Plaine des Makes, 306 mm à Cilaos, 271 mm à l'Etang Saint Leu.



Pour rappel, Météo-France lançait ce jeudi en journée une vigilance fortes pluies renforcée sur le Sud, le Sud-Est et l'Ouest au regard des cumuls de pluie qui devenaient exceptionnels sur ces différentes régions. Le préfet indiquait lors d'une conférence de presse tenue jeudi à 18h00 que 208 foyers avaient été évacués suite aux montées des eaux. La qualité de l’eau était à 18h00 altérée pour 43% des abonnés de l’île.



hf/www.ipreunion.com