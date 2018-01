Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 22 minutes

Devenue tempête tropicale modérée Berguitta continuait à s'éloigner de La Réunion après un passageau plus près de l'île en milieu d'après-midi ce jeudi 18 janvier 2018. A 4h ce vendredi 19 janvier, elle se situait à 230km au sud sud-ouest de La Réunion, continuant sa descente à 24km/h vers le Sud de l'Océan Indien. Si le préfet a refusé de déclencher l'alerte rouge, la moitié sud de La Réunion a clairement connu un temps de cyclone, avec des vents importants et surtout une pluie diluvienne ayant entraîné inondations, crues, évacuations et beaucoup de dégâts sur le réseau routier. Au lendemain du passage du phénomène, La Réunion panse ses plaies ce vendredi. Suivez l'évolution de la situation partout dans l'île sur ce live, ainsi que sur la page facebook d'Imaz Press Reunion.

