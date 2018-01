Publié il y a 11 heures / Actualisé il y a 26 minutes

Faisant suite à la polémique engendrée par le non passage en alerte rouge de l'île ce jeudi 18 janvier, alors que la forte tempête tropicale Berguitta transitait au plus près de nos côtes et provoquait des pluies diluviennes dans le sud, une pétition a été lancée sur le site avaaz.org.

