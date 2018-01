Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 2 heures

Après le passage de la forte tempête tropicale Berguitta au plus près de La Réunion ce jeudi 18 janvier 2018, Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo-France nous livre la météo de ce week-end du 20 et 21 janvier. Samedi sera une journée de transition avec Berguitta, et une très grande partie de l'île sera recouverte ce dimanche par un grand ciel bleu.

