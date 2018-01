La tempête Berguitta s'éloigne mais le temps n'est toujours pas au beau fixe sur La Réunion. Des pluies ou averses sont attendues de Saint-Leu à Sainte-Rose en passant par Saint-Denis. Nous publions le bulletin de Météo France ci-dessous.

Sur une large moitié Nord, approximativement de Saint Leu à Sainte Rose en passant par Saint Denis, le ciel se montre encore menaçant avec de fréquentes pluies ou averses.



Cette grisaille se bloque sur le relief de ces régions et donnedes pluies plus continues. Plus au sud, l'accalmie se poursuit et la matinée se déroule sous un ciel passagèrement nuageux avec quelques pluies, mais rien de conséquent.



L'après-midi, peu de changement au Nord mais des averses sont à craindre sur les pentes du Sud.



Le vent de secteur Nord-Nord-Ouest reste encore modéré sur les côtes Ouest et Est avec des rafales de 50 à 60km/h voire 70km/h en début de journée. Sur le relief, des rafales de 70 à 80km/h sont toujours possibles mais ce vent faiblit en cours de journée



La mer est forte à très forte avec une houle modérée de secteur Est.