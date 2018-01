Jean-René fait partie de ces habitants de Bassin Plat qui ont vu la Rivière d'Abord déborder très dangereusement, jusqu'à provoquer une marée de boue dans les habitations environnantes. En ce vendredi 19 janvier, il témoigne de cet épisode pluvieux exceptionnel qu'il n'avait pas vu depuis le passage du cyclone Firinga, en 1989. "Même les poules ont été emportées", lance l'homme.

Dans le quartier de Bassin Plat, des images de désolation. Alors que les tractopelles diligentés par la Ville de Saint-Pierre s'affairent à dégager les routes et à retirer la boue, les habitants eux, découvrent l'ampleur des dégats dans leur quartier et s'occupent du nettoyage de leurs cases.

"Nous n'avons pas eu trop de dégâts dans la maison mais nous avons été obligés de nous réfugier à l'étage durant les fortes pluies" raconte Jean-René. Et pour cause, l'eau est montée jusqu'à 1m50 dans les maisons au plus fort de l'épisode, sans compter les boues amenées par le débordement de la Rivière d'Abord, en crue, à quelques mètres de là.

La puissance de l'eau était telle qu'elle a charié tout ce qu'elle trouvait sur son passage. "Même les poules ont été emportées", lance Jean-René, montrant sa basse-cour envahie de boue. Cela faisait longtemps que le saint-pierrois n'avait pas vu un tel phénomène s'abattre sur cette zone. Depuis Firinga, très exactement, en 1989.

"Je n'ai pas eu peur pour moi", afffirme Jean-René qui confie malgré tout avoir eu des craintes pour sa famille, ses parents en particulier.

Il reprend ensuite le travail de rangement, aidé de sa famille. Les meubles ont été sortis, afin qu'ils puissent profiter des quelques éclaircies pour sécher. "Dans la maison, c'est presque fini. Il reste tout l'extérieur à néttoyer", termine le saint-pierrois

