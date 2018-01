Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 13 heures

Après le passage de la forte tempête tropicale à proximité de nos côtes, l'heure est au bilan et à la constatation des dégâts pour les nombreux sinistrés. Les régions Sud-Est et Sud ont été particulièrement touchées par les fortes pluies et les vents forts liés au passage du phénomène. James Huet, membre du comité des assureurs de La Réunion, fait le point sur les démarches à suivre pour les sinistrés et livre ses conseils.

