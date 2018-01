Ce samedi 20 janvier 2018, plusieurs communes ont été invitées à limiter leur consommation d'eau. Le Tampon, Saint-Leu et Saint-Philippe en font partie. Nous publions les communiqués des différentes régies à ce propos ci-dessous.

Saint Philippe



La distribution en eau est rétablie sur l’ensemble de la commune exceptée sur le secteur du Baril Les Hauts.

Nos équipes font le maximum pour rétablir la distribution.

Nous ferons un point de situation en vers 16 heures.

Aux vues des manques d’eau, il est demandé à l’ensemble de la population de modérer, dès à présent, l’utilisation de l’eau.

Saint-Leu

Derichebourg Aqua Océan Indien informe ses abonnés de la commune de Saint Leu, que suite au passage de Berguitta, la distribution en eau est actuellement perturbée voir interrompue dans certains secteurs.

Afin de limiter ces impacts sur l’ensemble de ces réseaux, il est demandé à l’ensemble de la population de Saint-Leu dès maintenant de faire preuve de modération quant à l’utilisation de l’eau notamment la limitation de l’arrosage des jardins, du nettoyage des véhicules, du remplissage des piscines.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous contacter au 0 800 197 436 (numéro gratuit)

Derichebourg Aqua Océan Indien remercie les abonnés impactés pour leur patience et leur compréhension.

Le Tampon

Le captage des Hirondelles, suite au passage de la forte tempête tropicale Berguitta, a subit une casse majeure en rempart. Cette ressource étant primordiale pour assurer la distribution en eau sur la commune du Tampon, il est nécessaire que les abonnés réduisent considérablement leur consommation.

Sans cet effort, nous risquons de ne pas pouvoir assurer une distribution continue dans les prochaines heures.



Les secteurs ci-dessous ne sont pas alimentés :



- Pont d’Yves



- Bras de Pontho



- Chemin Pétreas Haut et Bas



- SHLMR 17ième



- Chemin Jules Hoarau



- Chemin Statis



- Chemin Picard



- Chemin Armanette



- Chemin Badamier



- Petit Tampon



- Grand Tampon partie haute et basse



- Ville Blanche



- Léopold Brabant



- Chemin Boissy



- Bérive



Des points d’eau seront mis en place dans la matinée afin de fournir de l’eau pour les usages sanitaires. La liste des emplacements des points d’eau sont les suivants :



- Stade de Bras de Pontho



- Stade de Trois Mares



- Stade de la Pointe



- Boulodrome de l’école primaire du 14ème Kilomètres





Vous serez tenu informé des prévisions et de l’avancement des réparations dans les prochains points de situation.



Recommandations sur la qualité de l’eau



La qualité de l’eau sur les secteurs alimentés par des ressources superficielles (eaux de rivières) est dégradée suite aux fortes pluies. Les abonnés constatant une dégradation de la qualité de l’eau notamment par la présence de matières en suspension (eaux troubles) de l’eau doivent utiliser de l’eau embouteillée ou à défaut la filtrer et la faire bouillir pendant 3 minutes pour la boisson et la préparation des aliments.