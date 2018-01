Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 3 heures

Ce samedi 20 janvier 2018, une pétition a été lancée en ligne pour demander une "vraie sécurisation" de la route de Cilaos. Le passage de Berguitta au plus fort de nos côtes a entraîné des éboulements réguliers et une fermeture de l'axe. Deux zones de purges importantes sont prévues dans les secteurs des Aloès et Ilet à Furcy. (Photo : Cilaos Info)

Ce samedi 20 janvier 2018, une pétition a été lancée en ligne pour demander une "vraie sécurisation" de la route de Cilaos. Le passage de Berguitta au plus fort de nos côtes a entraîné des éboulements réguliers et une fermeture de l'axe. Deux zones de purges importantes sont prévues dans les secteurs des Aloès et Ilet à Furcy. (Photo : Cilaos Info)