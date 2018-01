Les prix ont augmenté de 0,7% à La Réunion (contre +1,7% au niveau national) en 2017, indique l'INSEE dans son dernier bulletin d'indice des prix à la consommation. Ce sont essentiellement les prix des produits pétroliers (+7,4%) et les prix de l'alimentation (+2,4%) qui ont boosté cette hausse des prix. Les prix des services quant à eux ont augmenté de 0,4% en un an tandis que les prix des produits manufacturés ont reculé de 0,1%.

Sur un mois, entre novembre 2017 et décembre 2017, les prix à la consommation ont augmenté de 0,3%. " Cette hausse s’explique notamment par des tarifs des transports aériens plus elevés en fin d’année, et dans une moindre mesure par la poursuite du relèvement des prix des carburants depuis le mois de juillet ", indique l’INSEE dans son communiqué. " Après la forte augmentation en novembre, les prix des produits frais sont en revanche en net recul, du fait de la baisse des prix des fruits en pleine saison " termine le communiqué.

www.ipreunion.com