Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 13 heures

Pour sa seconde édition, la Nuit de la lecture mobilise ce samedi 20 janvier 2018 dans toute la France le monde du livre autour d'un événement populaire, familial et ludique célébrant le plaisir de lire. A La Réunion, dix villes participent cette année à la 2ème Nuit de la lecture : Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte Suzanne, Saint-André, Saint-Joseph, Saint-Pierre, Le Tampon, l'Entre-deux, Saint-Paul et le Port, proposant plus de 50 événements dont beaucoup s'adressent à la petite enfance, aux adolescents et aux familles.

Pour sa seconde édition, la Nuit de la lecture mobilise ce samedi 20 janvier 2018 dans toute la France le monde du livre autour d'un événement populaire, familial et ludique célébrant le plaisir de lire. A La Réunion, dix villes participent cette année à la 2ème Nuit de la lecture : Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte Suzanne, Saint-André, Saint-Joseph, Saint-Pierre, Le Tampon, l'Entre-deux, Saint-Paul et le Port, proposant plus de 50 événements dont beaucoup s'adressent à la petite enfance, aux adolescents et aux familles.