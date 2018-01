Une nouvelle plateforme d'échanges et de services entre particuliers s'est lancée la semaine dernière à La Réunion sous sa version test. Goni, créée par Laurent Vergès, veut permettre aux Réunionnais de se mettre en relation pour faciliter le troc et l'entraide. Un type d'économie collaborative déjà vu, mais le petit site réunionnais en a sous la pédale. (photo Goni)

"On a lancé la version beta (pré-version) du site la semaine dernière, et on a eu 250 utilisateurs. C'est plus que nos espérances et ça nous donne de l'espoir" raconte avec le sourire Laurent Vergès, créateur du site goni.re. Cette plateforme d'échanges et de services entre particulier ressemble au célèbre site leboncoin.fr, "mais avec les services rendus par les utilisateurs qui sont pivilégiés" explique Laurent Vergès. "Les services, c'était l'idée de départ. On a rajouté en plus les échanges de biens d'occasions".



Comment ça fonctionne ? "Tout est accessible gratuitement" commence le créateur. "Il faut d'abord remplir son profil au maximum. Notre système de vérification de profil permet d'instaurer un niveau de confiance élevé dès le départ sur la plateforme pour éviter les doutes entre utilisateurs" indique-t-il. La spécificité de Goni : "tout se paye en goni" explique Laurent Vergès, une monnaie virtuelle où "1 goni équivaut à 1 euro".



- 30 gonis offerts à l'inscription -



Au terme de l'inscription, l'utilisateur se voit attribuer automatiquement 30 gonis. Une somme "qui augmente plus le nombre de champs de vérifications d'un profil est important" et qui "permet de démarrer sur la plateforme ses échanges ou demandes de services" affirme l'ancien employé dans le batîment.



Selon Laurent Vergès, "Goni met en place un système unique en France", il s'explique : "une heure de service est au prix unique et minimum de 10 gonis. Donc cela c'est déjà vu. Mais après plusieurs services rendus, la plateforme va valoriser la qualité du service et les compétences de l'utilisateur afin de le rémunérer en conséquence". Concrètement, une personne pourrait toucher "20, 30 ou 40 gonis après plusieurs services rendus" ce qui "augmentera à terme son pouvoir d'achat sur le site" assure le créateur.



- Un lancement en métropole prévu -



Laurent Vergès indique que "la version complète du site sera accessible d'ici à trois mois" mais que "toutes les fonctionnalités sont déjà à disposition des utilisateurs ne manque que l'administratif". Alors, comment rendre populaire Goni ? "On essaye de cibler les zones à fort potentiels comme l'Ouest". La recherche "d'ambassadeurs et de relais" fait aussi partie du travail pré-lancement et communication. "On est en contact avec une mairie de l'Ouest" lâche le créateur.



L'objectif fixé ? "7.000 visiteurs uniques sur les six prochains mois" rétorque l'intéressé. Un lancement de Goni "dès juillet 2018 est prévu pour la métropole". En juin dernier, Goni avait reçu le prix du coup de coeur du jury lors du cinquième Concours de Création d’Entreprises Innovantes de La Réunion organisée par la Technopole de La Réunion.



hf/www.ipreunion.com