ce dimanche 21 janvier 2017



Libérés, délivrés... à la David Storm

Les 20 et 21 janvier 2017, le prédicateur David Storm propose des conférences au parc de la Nordev à Saint-Denis. Spectacles de gospel, discours édifiants... et guérisons miracles. Un programme éclectique aux allures de show un brin discount. Mais la recette marche et ils étaient nombreux ce samedi à se déplacer pour écouter le pasteur dispenser sa parole. Le tout sous l'oeil alerte de deux caméras prêtes à retransmettre sa prestation en direct sur le Net. Ou le business d'une cour de miracles visiblement bien rodée.

Les producteurs de miel menacés de disparition

l'événement ce mercredi 17 janvier 2018 à cause des fortes averses provoquées par la tempête tropicale Berguitta. Dommage pour eux car ils espéraient écouler leurs stocks. Ces professionnels ne produisaient en effet quasiment pas une goutte de miel de letchis en 2017. La faute à une baisse de la récolte du fruit de 85 %. Certains de ses professionnels évoquent la fin de leur activité s'ils revivent une année 2018 similaire à l'an dernier. Sans oublier la menace du varroa. Le parasite se propage dans les ruchers réunionnais.

Quand le golf se joue en pleine ville

Connaissez-vous cette discipline popularisée dans l'île depuis plus d'un an ? Le street golf ne se pratique pas sur un green mais plutôt en plein-air ou au milieu d'une rue. Objectif : apprendre de façon ludique ce sport tout en le démocratisant. Le président du Bourbon club street golf nous présente l'activité.

Chiens et chats n'échappent pas au tout connecté

Félix a-t-il bien mangé ? Médor a-t-il bien fait sa sieste ? Les propriétaires de chiens ou de chats peuvent eux aussi compter sur la technologie pour veiller au bien-être de leur compagnon à quatre pattes.

Mais au fait, comment on dit en créole : "il fait des lapsus"

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "il fait des lapsus"

Le soleil est (vraiment) de retour

Bonne nouvelle pour ce dimanche 21 janvier 2017. Le pique-dominical pourra être au rendez-vous : Météo France promet une belle journée ensoleillée. Nous publions le bulletin météo ci-dessous.