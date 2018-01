Ce dimanche 21 janvier 2018, la gendarmerie a fait le bilan des contrôles routiers du week-end. 13 permis ont été retirés, principalement pour alcoolémie. Nous publions le communiqué des forces de l'ordre ci-dessous.

Les motards ont relevé 119 infractions graves génératrices d'accidents. Parmi elles :

- 19 alcoolémies dont 11 délits soit des automobilistes circulant avec des taux compris entre 0.40mgl par litre d'air et 1,25 pour le taux le plus élevé.

- Deux conducteurs titulaires du permis de conduire depuis moins de deux ans, ont été contrôlés positifs à l'alcool avec des taux délictuels de 0.60 et 0.45 mgl. Ils perdront les six points attribués à leur permis et devront le repasser. Les gendarmes rappellent que le taux à ne pas dépasser pour cette catégorie d'usagers est de 0.09 mgl.

Deux usagers ont été contrôlés positif au cannabis dont 1 cumulait un taux d'alcoolémie de 0.30 mgl.

Ces 13 délinquants routiers se sont vu retirer leur permis de conduire sur le champ.

5 automobilistes ont contrôlés au volant d'une automobile alors qu'ils étaient sous le coup d'une annulation, d'une suspension ou tout simplement non titulaires du permis de conduire.

5 défauts d'assurance ont également été constatés au cours du week-end et 33 dépassements de vitesse.

Par ailleurs, une opération de lutte contre les conduites addictives a été menée ce matin dans le créneau 5 heures-9 heures au Tampon, par les gendarmes de cette commune avec la collaboration des motocyclistes de la Bmo de La Riviere saint Louis. Pas moins de 13 dépistages positifs ont été constatés dont 6 délits.