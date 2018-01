Les 20 et 21 janvier 2017, le prédicateur David Storm propose des conférences au parc de la Nordev à Saint-Denis. Spectacles de gospel, discours édifiants... et guérisons miracles. Un programme éclectique aux allures de show un brin discount. Mais la recette marche et ils étaient nombreux ce samedi à se déplacer pour écouter le pasteur dispenser sa parole. Le tout sous l'oeil alerte de deux caméras prêtes à retransmettre sa prestation en direct sur le Net. Ou le business d'une cour des miracles visiblement bien rodée.

"C'est votre saison de miracle. ". Rien de mieux pour piquer notre curiosité, surtout lorsqu'il est écrit un peu plus haut : "il est né sourd et muet, maintenant il entend et il parle au nom de Jésus". Le tout signé par un certain David Storm. Certains d'entre vous le connaissent sans doute déjà, le prédicateur star est déjà venu à La Réunion à plusieurs reprises. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son business est bien rodé. Sa venue est annoncée par une série d'affiches placardée un peu partout dans le chef-lieu. David Storm, basé à proximité de Lyon, mène des conférences visibles sur le Net. Il promet miracles et guérisons là où il passe. Son truc, c'est la religion à spectacle, celle où se conjuguent hurlements et transes inattendues.

Pour un journaliste, il n'y a guère d'autre choix que de se rendre incognito à une de ses conférences. D'emblée, un membre du staff prévient au micro : ici, pas de photos ni de vidéos. Les seules caméras visibles sont celles utilisées par l'équipe de David Storm, chargées de retransmettre sa parole sur la Toile. Une cour des miracles 2.0, en somme. C'est donc dans une salle de la Nordev qu'une estrade parée de fleurs et chargée de matériel attend la venue du pasteur. Pour faire patienter la foule composée de 100 à 150 personnes ce samedi matin, chacun est invité à inscrire ses requêtes de prières sur un petit papier spécialement dédié à cet effet. Finances ? Mariage ? Famille ? Emploi ? Ou bien la paix intérieure et la délivrance ? Fais ton choix.

- Musique à fond, l'arrivée d'un show-man -

L'introduction dispensée au micro annonce la couleur : "Il va se passer beaucoup de choses ici" souffle un homme au micro tandis que jeunes, moins jeunes, familles, couples s'installent sur les chaises disposées face à l'estrade. S'ensuit un spectacle de louanges entraînant. Les chanteurs se donnent à fond pour entretenir une bonne ambiance. Une prestation émaillée par des textes bibliques et des notes d'humour. Les enfants courent dans tous les sens, drapeaux à la main tandis la sono retentit dans la Nordev. On se croirait presque dans un festival de musique gospel à la sauce péi. Une atmosphère sympathique et joyeuse avant un "temps d'adoration". Et c'est là que les choses commencent à prendre légèrement une autre tournure... Une femme se met à bouger dans tous les sens, comme en transe, pendant de longues minutes. Pas de panique pour autant à proximité. Bon. Mais ce n'est que le début...

Lorsque David Storm arrive enfin, c'est à la manière d'un show-man. Musique à fond, applaudissements, cris dans le micro... Celui qui se définit comme étant "de la catégorie du Messie" se pose sur scène comme une star. Il commence d'ailleurs sa prestation par des chants, sans doute créés par lui-même - l'homme est aussi auteur-interpète. Et à peine quelques minutes après sa fracassante arrivée, il ne perd pas de temps, c'est l'heure de la première "délivrance", du premier "miracle". Il invite une femme à le rejoindre sur l'estrade. Elle est agitée, crache dans un mouchoirs. Il l'assène alors d'une série de questions, lui demande comment elle se sent, depuis combien de temps, si elle a déjà cherché des aides. Fustige les marabouts évoqués en raillant : "David Storm, c'est gratuit". Et hop : "tu es prête pour ta délivrance ? Puissance ! Sors ! Maintenant". Le tout répété plusieurs fois à force d'hurlements... jusqu'à ce que la femme perde connaissance. Le plus incroyable dans ce scénario reste sans contexte le public, suspendu aux lèvres du pasteur et l'acclamant sans failles. "Ce week-end, La Réunion changera !" répète t-il d'une voix éclatante de conviction. David Storm ne fait pas dans la demi-mesure.