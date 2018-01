Bonne nouvelle pour ce dimanche 21 janvier 2017. Le pique-dominical pourra être au rendez-vous : Météo France promet une belle journée ensoleillée. Nous publions le bulletin météo ci-dessous.

Cette matinée dominicale débute sous le soleil sur l'ensemble de l'île. Les sols bien humides après le passage de Berguitta peuvent continuer à bien s'assécher.



Les premiers cumulus commencent à se développer en milieu de matinée, mais le soleil continue à dominer largement. Enfin une journée idéale pour les activités de plein air, tout en tenant compte des routes, chemins ou sentiers impraticables.



L' après midi, les nuages prennent le dessus sur les hauteurs et les hauts de tout le département. Ils laissent échapper quelques ondées, principalement dans les hauts du Chef Lieu et de Sainte Rose. Mais rien à voir avec les précipitations de cette semaine, elles restent faibles.



On retrouve le plus bel ensoleillement sur les plages de l'Ouest et le littoral Est de l'île.



Les températures maximales dépassent à nouveau les 30 degrés sur le littoral. .Au Pas de Bellecombe elles atteignent 21 degrés et dans les cirques plus de 26 degrés.



Les vents faiblissent nettement, les bries dominent même si un petit vent de secteur Sud rafraichit légèrement les baigneurs des plages de l'ouest l'après midi.



La mer devient belle à peu agitée, localement agitée au déferlement de la petite houle d'alizé.