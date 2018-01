Le répit n'aura pas duré bien longtemps. La pluie pourrait bien refaire son apparition ce lundi 22 janvier 2018. Nous publions le bulletin de Météo France ci-dessous.

A l'instar de ce dimanche, l'ambiance est lumineuse pour attaquer cette dernière semaine de vacances. Le soleil et la chaleur ponctuent la matinée de ce lundi. Mais l'instabilité est latente et les nuages joufflus sur les reliefs finissent par donner localement quelques bons grains l'après-midi, avec pourquoi pas un coup de tonnerre sous les averses les plus fortes. Pas de région privilégiée pour la pluie, le littoral devrait normalement y échapper.



L'alizé fait un retour discret avec des rafales qui n'atteignent même pas les 40 km/h sur St-Denis, Le Port ou St-Pierre.



Berguitta s'est définitivement éloignée vers le grand sud mais elle continue de dégrader l'état de la mer dans l'Ouest et le Sud pour quasiment toute la semaine avec des vagues moyennes qui vont dépasser les 2 mètres à la mi-journée puis 2 mètres 50 la nuit suivante, donnant une mer forte au déferlement sur le Sud Sauvage.