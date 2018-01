BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi 23 janvier 2018 :



- La circulation toujours interdite - Route de Cilaos : la sécurisation impossible

- Le bâtiment a fait sa rentrée - BTP : Pas d'impact économique majeur après Berguitta

- La députée a rencontrée la secrétaire d'État aux personnes handicapées - Ericka Bareigts veut faire du handicap un "sujet de société"

- L'enquête publique est annulée - Sursis pour la carrière de Bellevue

- Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "la clôture"

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le retour du soleil avant...la pluie

La circulation toujours interdite - Route de Cilaos : la sécurisation impossible

Depuis ce lundi matin 22 janvier 2018, les habitants du cirque peuvent à nouveau emprunter la route nationale 5 (RN5) de Cilaos via des convois organisés uniquement le matin, l'après-midi et en fin de journée dans les sens montants et descendants. La circulation reste malgré tout interdite en dehors de ces créneaux depuis les dégâts causés par la forte tempête tropicale Berguitta le 18 janvier dernier. Éric Boiteux, directeur de l'exploitation et de l'entretien des routes à la DRR (Direction régionale des routes), déconseille d'emprunter l'axe. Les travaux de purge et de terrassement se poursuivent. Mais selon lui, il semble apparaît impossible de sécuriser à long terme la RN5. Explications.

Le bâtiment a fait sa rentrée - BTP : Pas d'impact économique majeur après Berguitta

Après la semaine dernière -passée sous l'influence de Berguitta- qui devait marquer la rentrée du BTP réunionnais, la reprise s'est finalement faite ce lundi 22 janvier 2018 pour un grand nombre d'artisans. Cyrille Rickmounie, président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), explique que la tempête tropicale n'a pas eu d'impact majeur sur l'activité et espère que l'année 2018 sera meilleure que les douze derniers mois.

La députée a rencontrée la secrétaire d'État aux personnes handicapées - Ericka Bareigts veut faire du handicap un "sujet de société"

La députée de la 1ère circonscription de La Réunion Ericka Bareigts a rencontré mercredi 17 janvier Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. L'ancienne ministre réunionnaise a évoqué la situation du département et a fait des propositions afin d'améliorer la prise en charge des personnes handicapées sur notre île. (photo Ericka Bareigts)



L'enquête publique est annulée - Sursis pour la carrière de Bellevue

L'arrêté d'ouverture d'enquête publique préalable à l'autorisation d'exploiter la carrière de Bellevue a été abrogé le 17 janvier 2018, à la surprise de l'association " détrui pa nout bellevue ". Du côté de la préfecture, on justifie cette abrogation par un changement quant aux procédures. Une chose est sûre, cela va encore retarder les procédures pour l'ouverture éventuelle de cette carrière censée alimenter le chantier de la nouvelle route du littoral en roches massives.

Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "la clôture"

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "la clôture"

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le retour du soleil avant...la pluie

Que vous réserve le temps de ce mardi 23 janvier 2018 ? Météo France vous donne la réponse dans les lignes suivantes. Nous publions en intégralité le bulletin de prévisions.