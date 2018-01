Publié il y a 12 heures / Actualisé il y a 3 heures

A compter de ce mercredi matin, 24 janvier 2018, les conteneurs pleins de l'acconier SAMR ne sortiront plus du port. Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion de la commission transport de TLF Réunion, en charge de l'enlèvement de ces conteneurs. Les transporteurs dénoncent "une situation qui n'évolue pas depuis plusieurs mois", détaillant "des temps d'attente pouvant aller jusqu'à 5 heures lors de l'enlèvement de conteneurs, une amplitude horaire ne permettant plus le respect de la réglementation du transport, et des conditions d'exploitations de plus en plus dégradées".

